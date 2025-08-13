Tres potencias europeas están dispuestas a reimponer sanciones a Irán

Publicado por Diane Hernández 13 de agosto, 2025

Alemania, Francia y Reino Unido aseguran estar dispuestos a activar el mecanismo de reimposición de sanciones contra Irán si no se encuentra una solución negociada a su programa nuclear antes de finales de agosto, indicaron en una carta dirigida a la ONU.

En la misiva, obtenida por la AFP y que confirma una información publicada este miércoles por el diario Financial Times, los tres ministros de Asuntos Exteriores subrayan que, "si Irán no desea alcanzar una solución diplomática antes de finales de agosto" o "no aprovecha la oportunidad de una prórroga", están "dispuestos a activar el mecanismo" que permita restablecer todas las sanciones internacionales contra Teherán.

Sin embargo, los representantes de Alemania, Johann Wadephul; Francia, Jean-Noel Barrot, y Reino Unido, David Lammy, se declararon "plenamente comprometidos con una solución diplomática de la crisis".

La carta dirigida al secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, y al Consejo de Seguridad fue enviada dos meses después de que Israel y EEUU bombardearan sitios nucleares en Irán, lo cual dio al traste con las negociaciones entre Teherán y Washington y a las conversaciones con los tres países europeos.

Tras esa guerra de 12 días, Irán suspendió su cooperación, ya limitada, con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

Declaraciones "infundadas"

Por su parte el ministro iraní de Relaciones Exteriores, Abás Araqchi, anunció el fin de semana que un director general adjunto del OIEA llegaría el lunes a Teherán para discutir un nuevo marco de cooperación.

Araqchi envió en julio un mensaje a la ONU en el cual afirmó que los tres países europeos no tenían legitimidad para activar el mecanismo de sanciones. En respuesta, los tres ministros escribieron en la carta enviada el martes que tales afirmaciones son "infundadas".