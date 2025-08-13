Voz media US Voz.us
Apple store Voz-media Play store Voz Media

Tres potencias europeas están dispuestas a reimponer sanciones a Irán

Los ministros de Alemania, Johann Wadephul; Francia, Jean-Noel Barrot, y Reino Unido, David Lammy, se declararon "plenamente comprometidos con una solución diplomática de la crisis".

Asamblea General de las Naciones Unidas en una imagen de archivo

Asamblea General de las Naciones Unidas en una imagen de archivoAFP.

Diane Hernández
Publicado por
Diane Hernández

Alemania, Francia y Reino Unido aseguran estar dispuestos a activar el mecanismo de reimposición de sanciones contra Irán si no se encuentra una solución negociada a su programa nuclear antes de finales de agosto, indicaron en una carta dirigida a la ONU.

En la misiva, obtenida por la AFP y que confirma una información publicada este miércoles por el diario Financial Times, los tres ministros de Asuntos Exteriores subrayan que, "si Irán no desea alcanzar una solución diplomática antes de finales de agosto" o "no aprovecha la oportunidad de una prórroga", están "dispuestos a activar el mecanismo" que permita restablecer todas las sanciones internacionales contra Teherán.

Sin embargo, los representantes de Alemania, Johann Wadephul; Francia, Jean-Noel Barrot, y Reino Unido, David Lammy, se declararon "plenamente comprometidos con una solución diplomática de la crisis".

La carta dirigida al secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, y al Consejo de Seguridad fue enviada dos meses después de que Israel y EEUU bombardearan sitios nucleares en Irán, lo cual dio al traste con las negociaciones entre Teherán y Washington y a las conversaciones con los tres países europeos.

Tras esa guerra de 12 días, Irán suspendió su cooperación, ya limitada, con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

Declaraciones "infundadas"

Por su parte el ministro iraní de Relaciones Exteriores, Abás Araqchi, anunció el fin de semana que un director general adjunto del OIEA llegaría el lunes a Teherán para discutir un nuevo marco de cooperación.

Araqchi envió en julio un mensaje a la ONU en el cual afirmó que los tres países europeos no tenían legitimidad para activar el mecanismo de sanciones. En respuesta, los tres ministros escribieron en la carta enviada el martes que tales afirmaciones son "infundadas".

El acuerdo nuclear y sus violaciones 

Alemania, Francia y Reino Unido, junto a China, EEUU y Rusia, son signatarios de un acuerdo sobre el programa nuclear celebrado con Irán en 2015, que contemplaba restricciones a tal programa nuclear a cambio de un retiro gradual de las sanciones de la ONU.

​Estados Unidos se retiró unilateralmente del texto en 2018 y reimpuso las sanciones, pero los tres países europeos se mantuvieron comprometidos con el acuerdo.

​En su carta, los ministros enumeraron una lista "no exhaustiva" de los compromisos nucleares asumidos en el acuerdo de 2015 que "Irán no ha cumplido", que incluye la acumulación de uranio enriquecido a un nivel "más de 40 veces" superior al límite permitido en el tratado.
tracking