Miles de colombianos despiden al presidenciable asesinado Miguel Uribe

Publicado por Diane Hernández 13 de agosto, 2025

Miles de personas hicieron fila en el Congreso de Colombia este martes para despedir al senador y precandidato presidencial Miguel Uribe, fallecido la víspera tras sufrir un atentado que lo mantuvo grave y en cuidados intensivos durante dos meses.

El magnicidio del opositor sacude la campaña hacia las elecciones presidenciales de 2026 y revive los fantasmas de la violencia política que detuvo a disparos las aspiraciones presidenciales de al menos ocho candidatos en la historia política del país sudamericano.

Desde la mañana, kilométricas filas rodeaban el Congreso y se extendían hasta la central Plaza de Bolívar. Miles de personas aguardaban su turno para acercarse al féretro del político al interior del hemiciclo y rendirle homenaje durante unos segundos, según constatan las imágenes tomadas por los medios.

Hijo de una periodista asesinada por Pablo Escobar, Uribe era el candidato favorito de la derecha para reemplazar al presidente izquierdista Gustavo Petro.

"No podemos seguir así"

"En nuestro país, lamentablemente, tenemos ese gran problema de que si una persona piensa diferente, la solución es matarlo", dijo a la AFP en los exteriores del Congreso el diseñador gráfico José Corvita. "No podemos seguir así", agregó.

En el interior del palacio legislativo, el padre del presidenciable, Miguel Uribe Londoño, abrazó el ataúd cubierto por una bandera de Colombia y rodeado de flores. Entre llantos y abrazos, también la esposa del precandidato, María Claudia Tarazona, llegó cargando a su hijo menor junto a sus otras dos hijas, a quienes Uribe acogió como propias.

Los ciudadanos de a pie no pararon de circular a lo largo del día para dar un último adiós al político.