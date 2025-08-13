Golpe al crimen organizado: México extradita a 26 altos líderes de cárteles a EEUU tras acuerdo con la Administración Trump

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 12 de agosto, 2025

El crimen organizado volvió a sufrir un fuerte golpe este martes, luego de que Estados Unidos y México confirmaran un acuerdo para extraditar a 26 líderes de alto nivel de los cárteles en el marco de un acuerdo entre la Administración Trump y el Gobierno de la presidente mexicana Claudia Sheinbaum.

"Hoy es el ejemplo más reciente de los esfuerzos históricos de la Administración Trump para desmantelar cárteles y organizaciones terroristas extranjeras", dijo la fiscal general Pamela Bondi. "Estos 26 hombres han desempeñado un papel en llevar violencia y drogas a las costas estadounidenses; bajo este Departamento de Justicia, enfrentarán severas consecuencias por sus crímenes contra este país. Agradecemos al equipo de Seguridad Nacional de México por su colaboración en este asunto".

El acuerdo se produce mientras Washington y Ciudad de México siguen negociando por los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump a ciertos productos mexicanos que están fuera del acuerdo comercial entre EEUU, Canadá y México y actualmente están gravados en un 25%.

En la actualidad, está en vigor una suspensión de una nueva tarifa del 30% a los productos mexicanos por noventa días.

Según informó el Departamento de Justicia en un comunicado, entre los 26 criminales violentos extraditados se encuentran diversos líderes y operadores de alto nivel de cárteles y organizaciones criminales trasnacionales. La gran mayoría de ellos ya cuentan con procesos judiciales en cortes federales de Estados Unidos y posiblemente enfrenten penas severas, incluyendo cadena perpetua.

Entre los líderes de cárteles extraditados también figuran operadores clave involucrados en narcotráfico, secuestro, asesinato, tráfico de armas y trata de personas.

Entre los extraditados destacados se encuentran Abigael González Valencia (“Cuini”), líder de Los Cuinis; Kevin Gil Acosta y Martín Zazueta Pérez, jefes de seguridad de “Los Chapitos”; y Abdul Karim Conteh, acusado de introducir miles de inmigrantes a Estados Unidos de forma ilegal.

Este acuerdo, además, se produce después de que el presidente Trump firmara en silencio una orden para habilitar al Ejército a usar la fuerza para combatir a los cárteles latinoamericanos, recientemente designados como organizaciones terroristas por Estados Unidos.

Dicha orden provocó que la presidente de México, Sheinbaum, reaccione críticamente contra Washington.

“Estados Unidos no va a venir a México con los militares”, dijo la mandataria.

Sin embargo, Trump y varios altos cargos de su Administración, incluyendo el secretario de Estado, Marco Rubio, justificaron la medida, denunciando que estos cárteles operan con armamento y sistemas de financiamiento que equiparan a las organizaciones terroristas más temibles del mundo.

Por ejemplo, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) de México, el Cártel de los Soles de Venezuela y la MS-13 de El Salvador están entre las organizaciones designadas como terroristas.

A pesar de los diversos encontronazos públicos entre Sheinbaum y Trump, desde que el líder republicano volvió a la Casa Blanca México ya envió en total a más de 50 líderes de cárteles a Estados Unidos en concepto de extradición.

Solo en febrero, México extraditó a 29 líderes de cárteles, incluido Rafael Caro Quintero, acusado de aplicar métodos de tortura y asesinar a un agente de la DEA en 1985.