Escándalo en Polonia: el Gobierno de Tusk destinó dinero del Covid de la UE en yates, un club de sexo y una pizzería con solárium

Publicado por Agustina Blanco 12 de agosto, 2025

Una campaña de transparencia destinada a mostrar el uso responsable de los fondos de recuperación de la Covid-19 de la Unión Europea (UE) ha sumido al gobierno de coalición del primer ministro polaco, Donald Tusk, en una crisis política.

Lo que comenzó como un esfuerzo por destacar la apertura del gobierno se convirtió en un escándalo cuando se reveló que parte de los 1.200 millones de zlotys (282,3 millones de euros) destinados a revitalizar el sector de la hostelería y el turismo financiaron proyectos tan extravagantes como yates, una pizzería con solárium y un negocio registrado en la misma dirección que un club de intercambio de parejas, según reporta Politico.

Este hecho le dio al partido de derecha Ley y Justicia (PiS) una oportunidad de oro para atacar a la frágil coalición de Tusk, intensificando las tensiones políticas en Polonia.

El programa HoReCa, parte del Plan Nacional de Recuperación de la UE que asigna a Polonia 254.000 millones de zlotys (59.800 millones de euros), fue diseñado para ayudar a pequeñas y medianas empresas afectadas por la pandemia a diversificar sus operaciones.

Sin embargo, la publicación de mapas interactivos en línea, que detallaban los beneficiarios de las subvenciones, expuso gastos que han desatado indignación pública y críticas feroces.

Entre los proyectos más llamativos se encuentran dos yates adquiridos por un restaurador de Łódź, quien defendió la compra como una forma de diversificar su negocio hacia el turismo náutico. En otro caso, un negocio en el sur de Polonia, registrado en la misma dirección que un club de sexo, recibió fondos para maquinaria de trabajo en metales, según su propietario.

Además, una pizzería que incorporó camas solares y una cadena de bares de vodka también figuraban entre los beneficiarios.

Tusk, por su parte, ha adoptado una postura de "tolerancia cero" ante el abuso de fondos, prometiendo consecuencias para los responsables, independientemente de su afiliación política.

En un mensaje en X, enfatizó el esfuerzo para desbloquear los fondos y su compromiso de evitar el despilfarro. La fiscalía ya ha iniciado investigaciones preliminares, y el Ministerio de Hacienda espera los primeros resultados de una auditoría a finales de septiembre.

Miliardy euro z KPO to wielkie projekty rozwojowe Polski. Włożyliśmy za dużo wysiłku w ich odblokowanie, by pozwolić komukolwiek na marnotrastwo. Każdy, kto popełnił błędy, poniesie (lub już poniósł) konsekwencje. Niezależnie od stanowiska i partyjnej przynależności. A to, że PiS… — Donald Tusk (@donaldtusk) August 9, 2025

El fiasco de los fondos HoReCa ha transformado un programa insignia en un dolor de cabeza político, exponiendo las fragilidades de la coalición de Tusk y dando al PiS una nueva oportunidad para recuperar terreno.