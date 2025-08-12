Muere el número dos de la disidencia de las FARC, sospechosa del magnicidio de Uribe en Colombia

Publicado por Diane Hernández 12 de agosto, 2025

El número dos de la fracción disidente de las FARC Segunda Marquetalia, organización sospechosa en el magnicidio del presidenciable colombiano Miguel Uribe, murió a manos de rebeldes rivales del ELN en territorio venezolano, informó este lunes el ministro de Defensa, Pedro Sánchez.

La Segunda Marquetalia, dirigida por el exnegociador Iván Márquez, retomó las armas luego de la firma del acuerdo de paz de 2016. Según inteligencia militar, la organización de unos 2.000 combatientes es una de las principales sospechosas en la investigación sobre el atentado contra Uribe el 7 de junio.

"El ELN asesinó al Zarco Aldinever en territorio venezolano muy cerca de la frontera colombo-venezolana. Las razones, las de todo cartel, la pelea por el narcotráfico, al parecer entre ellos mismos se robaron algún cargamento de cocaína y se declaró una pugna criminal entre carteles", explicó el ministro Sánchez en una rueda prensa en Bogotá.

El ministro no precisó cuándo ocurrió la muerte de Aldinever, cuyo verdadero nombre era José Manuel Sierra, aunque según el centro de investigación Insight Crime fue a principios de agosto.

El asesinato de Uribe y la justicia sin acción

Uribe, quien era senador y precandidato presidencial de 39 años, falleció este lunes luego de dos meses de hospitalización en cuidados intensivos y múltiples cirugías por el brutal atentado a bala que sufrió cuando realizaba un acto de campaña en Bogotá.

Seis personas fueron detenidas por el ataque, incluido el presunto agresor de 15 años que le disparó dos veces en la cabeza, y que días atrás escapó de prisión.

"Las conclusiones que hemos tenido en materia de inteligencia es que una línea apunta a una conexión muy importante entre los autores de este magnicidio con (...) el cartel de la Segunda Marquetalia", declaró Sánchez.

¿Quién era José Manuel Sierra?

Según Insight Crime, Sierra se unió a la entonces FARC en 1990 cuando tenía 14 años.

Tras firmar la paz, reapareció en 2019 de camuflado y fusil junto a otros rebeldes en un video en el que anunciaban su rearme como la Segunda Marquetalia. Con el histórico Iván Márquez (Luciano Marín Arango), alegaron incumplimientos a lo pactado por parte del Estado.

Con el tiempo, Sierra se convirtió en una ficha clave de las disidencias en el tráfico de cocaína en los departamentos de Meta, Cundinamarca y Boyacá, en el centro del país.