Sharía en acción: condenan a azotes a homosexuales en Indonesia y arrestan a una activista LGBTQ+ en Marruecos

Publicado por Leandro Fleischer 11 de agosto, 2025

Dos situaciones recientes han puesto en evidencia los riesgos que corren las personas que viven en países islámicos sólo por el hecho de desafiar las normas establecidas. En regiones donde se aplican códigos legales inspirados en la sharía (ley islámica), acciones cotidianas o expresiones críticas pueden derivar en severas sanciones.

Azotes públicos en Indonesia por expresiones de afecto entre hombres

En la provincia indonesia de Aceh, conocida por su adhesión a principios islámicos estrictos, un par de jóvenes universitarios de 20 y 21 años enfrentaron recientemente una dura condena por gestos de intimidad. Sorprendidos por autoridades locales mientras se besaban y abrazaban, los estudiantes fueron juzgados en un tribunal especializado que aplica normas religiosas.

El veredicto, emitido a puertas cerradas salvo para la lectura final, impuso 80 latigazos a cada uno, argumentando que tales actos infringen regulaciones morales que prohíben conductas vistas como precursoras de relaciones no permitidas.

Los hechos ocurrieron en abril, cuando vecinos alertaron a la Policía sobre su presencia en un baño de un parque en la ciudad de Banda Aceh. Aunque los fiscales pedían una pena mayor de 85 azotes, los jueces consideraron atenuantes como su buen rendimiento académico, cooperación durante el proceso y ausencia de historial delictivo, reduciendo además cuatro golpes por el tiempo ya pasado en custodia.

Esta región, única en el país en implementar tales medidas gracias a un acuerdo de autonomía del 2006, amplió en 2015 su alcance incluso a no musulmanes, que representan una minoría. Las sanciones pueden llegar a 100 latigazos por ofensas como el consumo de alcohol, juegos de azar o vestimenta considerada inapropiada.

Este no es un caso aislado; en febrero, otro par de hombres recibió castigos similares por actos privados descubiertos por vigilantes comunitarios.

Críticos señalan que estas prácticas contradicen el código penal nacional, que no penaliza la orientación sexual, y vulneran compromisos internacionales de protección a minorías.

Detención en Marruecos de una activista por afirmar que “Alá es lesbiana”

En Marruecos, una activista feminista y LGBTQ+ fue arrestada tras compartir contenido en internet que las autoridades interpretaron como ofensivo. Ibtissame Lachgar, una figura destacada en movimientos por libertades personales, publicó en julio una imagen de sí misma luciendo una camiseta con la leyenda “Alá es lesbiana”, acompañada de un texto que describía al islam, como así también a “toda ideología religiosa”, como opresivos y discriminatorios hacia las mujeres.

La Fiscalía de Rabat inició una investigación inmediata, calificando la publicación como una afrenta a la fe predominante, lo que llevó a su detención anunciada públicamente. Bajo el marco legal local, tales expresiones pueden acarrear penas de hasta dos años de prisión y multas significativas, que se agravan si se difunden en plataformas digitales accesibles al público.

Lachgar denunció haber sufrido acoso masivo en línea, incluyendo amenazas graves, en respuesta a su publicación.