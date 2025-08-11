Reino Unido: el Gobierno le "pierde la pista" a más de 150.000 inmigrantes

Publicado por Carlos Dominguez 11 de agosto, 2025

El Reino Unido ha perdido la pista de más de 150.000 inmigrantes que desde el 2022 llegaron al país con visados de asistencia social, reveló The Telegraph.

El Gobierno admitió recientemente que no sabe exactamente cuántos trabajadores extranjeros, que fueron contratados para hacerle frente a la crisis del sistema de asistencia social, siguen trabajando en el sector.

Además, The Telegraph también reveló que el Ministerio del Interior ni siquiera sabe si estos trabajadores siguen en el Reino Unido, ya que el Gobierno no mantiene datos oficiales que vinculen directamente el estatus del visado con la residencia continuada en el país.

Stephen Kinnock, diputado por Aberafan Maesteg ha dicho que "el departamento no dispone de datos que relacionen directamente la situación de visado con el empleo continuado en la asistencia social a adultos o la residencia en el Reino Unido a lo largo del tiempo".

De acuerdo al diputado, "no es posible estimar el número o la proporción de individuos que entraron en el Reino Unido con un visado de trabajo de asistencia social y que todavía están en el Reino Unido o trabajando en el sector de la asistencia social".

"Los individuos pueden dejar de trabajar en el sector por una variedad de razones, por ejemplo, para regresar a su país de origen o para cambiar a otra ruta de inmigración", añadió.

A principios de 2022, el Reino Unido incorporó personal sanitario a su programa de trabajadores cualificados. Esto significaba que trabajadores del sector sanitario podían residir en el país con un visado de salud y asistencia sanitaria si conseguían un trabajo aprobado por el Ministerio del Interior.

En tres años, más de 150.000 visados de este tipo fueron entregados en Reino Unido.

En respuesta a la noticia, el ministro del Interior en la sombra, Chris Philp, declaró a The Telegraph: "La revelación de que el Gobierno laborista ha perdido la pista de los que vinieron aquí con un visado de asistencia social es escandalosa. Es una prueba más del caos laborista".

"Han perdido el control de nuestras fronteras. Tenemos que reducir significativamente los niveles de inmigración y expulsar rápidamente a todo aquel que incumpla las condiciones de su visado", afirmó Philip.