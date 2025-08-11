Publicado por Diane Hernández 11 de agosto, 2025

El precandidato presidencial y senador colombiano Miguel Uribe, que fue atacado a balazos en junio, falleció tras pasar dos meses en cuidados intensivos y atravesar múltiples cirugías, según confirmó su esposa la madrugada de este lunes.

El estado de salud del legislador se revirtió a estado crítico el sábado, tras sufrir una nueva hemorragia cerebral, dijo el sábado la clínica que lo atendía Fundación Santa Fe de Bogotá, quien también corroboró la lamentable noticia.

"El terrorismo nos arrebató a una promesa de Colombia"

Múltiples personalidades políticas y organizaciones de Colombia y el resto del mundo han compartido mensajes exigiendo justicia para el político de 39 años, y lamentando su muerte.

Iván Duque, presidente de Colombia entre 2018 -2022, compartió un extenso y sentido mensaje en la red social X.

"Recibo con dolor la noticia de la muerte de Miguel Uribe Turbay. El terrorismo nos arrebató a una promesa de Colombia y a un líder íntegro y transparente. Mi solidaridad con su familia y todos sus seres queridos en estos momentos lamentables. El mejor homenaje que podemos hacer los colombianos a este gran ser humano es honrar su legado, con la unidad de propósito y patriotismo pleno. Colombia llora, pero no se rendirá ante los criminales que apagaron la vida de un joven admirable".

El expresidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), líder del partido político al que pertenecía Uribe Turbay, el Centro Democrático, fue otro de los que lamentó la muerte del senador con un mensaje en las redes sociales: "El mal todo lo destruye, mataron la esperanza. Que la lucha de Miguel sea luz que ilumine el camino correcto de Colombia", dijo.

El secretario de Estado, Marco Rubio, fue una de las primeras personalidades internacionales en compartir un mensaje tras conocerse la muerte del precandidato colombiano, víctima de un atentado sicarial.

"Con profunda tristeza nos enteramos de la trágica muerte del senador colombiano Miguel Uribe. Estados Unidos se solidariza con su familia y el pueblo colombiano, tanto en su duelo como exigiendo justicia para los responsables", escribió el jefe de la diplomacia estadounidense en su perfil oficial de X.

Fico Gutiérrez, el alcalde de Medellín usó la misma plataforma para despedir a Uribe y pedir justicia por su muerte.

"Me duele el alma. Qué profunda tristeza la que siento por la muerte de Miguel Uribe. Hoy oramos por su familia y los acompañamos con el corazón, en el dolor y en la indignación. Su asesinato no tiene justificación. Nos devolvieron a la peor versión de Colombia: esa donde pensar distinto se paga con sangre", comentó como parte de un extenso texto.

Gutiérrez agregó que "no solo atentaron contra él, atentaron contra la democracia. Contra todos los que creemos que este país se construye con argumentos, no con balas".

Petro se limita a dar el pésame a los allegados de Uribe

A través de una publicación en X, Petro ofreció sus condolencias a la familia y allegados de Uribe. Sin embargo, el presidente colombiano aprovechó su intervención para hablar más sobre sus ideas o sus supuestos logros que para condenar el asesinato de una persona que se perfilaba para arrebatarle la presidencia.

"Mi sentido pésame a la familia del senador Miguel Uribe Turbay, y a las y los colombianos todos. La vida está por encima de cualquier ideología", escribió Petro. "He querido marcar un nuevo paradigma, incluso teórico, en mi gobierno, al colocar el proyecto del cuidado y la expansión de la vida, como la prioridad número uno de los objetivos a alcanzar y como el eje estructurante de toda nuestra acción".

"La violencia en Colombia viene siendo derrotada a través de las últimas décadas. Después de un genocidio político desatado entre liberales y conservadores, que dejó 300.000 campesinos muertos, después de otro genocidio político, cometido contra la izquierda del país, hemos pasado a una violencia centrada en las economías ilícitas, que se arrincona, cada vez más, en las fronteras y los puertos", agregó el presidente colombiano. "Pero la muerte nos da sorpresas y nos asalta aún. En un gobierno progresista, amante de la vida, ha ocurrido un atentado con trágico final contra un senador de la oposición".

"Al Gobierno le queda repudiar el crimen y ayudar. No hemos perseguido a ningún miembro de la oposición, ni lo haremos", concluyó Petro.

La comunidad internacional reclama justicia

Otra decena de organizaciones internacionales, como Foro Madrid, compartieron comunicados tras el fallecimiento del candidato conservador:

"Foro Madrid lamenta el cobarde asesinato del senador Miguel Uribe Turbay, una de las grandes esperanzas para la reconstrucción de Colombia. Exigimos que esta tragedia no quede impune: los autores intelectuales y materiales del crimen deben enfrentar todo el peso de la ley".

Uribe fue uno de los mayores críticos del presidente Gustavo Petro.

El 7 de junio, durante mitin en un barrio popular de Bogotá, un presunto sicario de 15 años le disparó tres veces, sin que se conozcan los motivos. Dos de las balas impactaron su cabeza.

Las autoridades han capturado a seis sospechosos relacionados con el ataque y apuntan a una disidencia de la guerrilla FARC como posibles autores intelectuales. El principal implicado y presunto ejecutor de los disparos escapó de la prisión días atrás.

"Descansa en paz amor de mi vida, yo cuidaré a nuestros hijos": las desgarradoras palabras de la esposa de Uribe

Uribe deja un hijo pequeño y a tres adolescentes hijas de su esposa, que acogió como propias.

"Gracias por una vida llena de amor", escribió María Claudia Tarazona en su cuenta de Instagram, en un mensaje en que agrega una fotografía suya con el político de oposición. "Descansa en paz amor de mi vida, yo cuidaré a nuestros hijos", aseguró.

La mujer despidió a su pareja con un "pido a Dios me muestre el camino para aprender a vivir sin ti. Nuestro amor trasciende este plano físico. Espérame, que cuando cumpla mi promesa con nuestros hijos, iré a buscarte y tendremos nuestra segunda oportunidad".

Ocho candidatos presidenciales asesinados en Colombia El magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay representa el mayor golpe a las garantías electorales en el país en los últimos 35 años.



El atentado contra Uribe, favorito de la derecha para las elecciones presidenciales de 2026, reabre heridas en un país atravesado por la violencia y los atentados contra políticos en las décadas finales del siglo XX.



Desde 1990 no se registraba en Colombia un atentado mortal contra un aspirante a la Presidencia de la República.



Ese año, entre marzo y abril, fueron asesinados Bernardo Jaramillo Ossa, candidato de la Unión Patriótica, y Carlos Pizarro Leongómez, el jefe del M-19 que firmó la paz con el gobierno Barco y se lanzó a la Presidencia en las elecciones de ese mismo año.

​

​En total, confirmados, han sido asesinados ocho candidatos presidenciales en la historia política del país sudamericano.

El peligro que representaba Uribe

Miguel Uribe Turbay era abogado licenciado por la Universidad de Los Andes con maestría en Administración Pública de Harvard. Desde muy joven mostró su vena política heredada de su abuelo, Julio César Turbay Ayala, expresidente del país y su madre, la periodista asesinada Diana Turbay.

Desde el Senado, Uribe se consolidó como una de las principales voces de la oposición a Petro, con un discurso centrado en la defensa de la seguridad y las instituciones, crítico con la política de paz total con la que el Gobierno izquierdista ha intentado negociar en paralelo con los diferentes grupos ilegales del país.

También fue un férreo señalador de las propuestas presidenciales que alegaban, no aportaban al desarrollo de la sociedad colombiana.