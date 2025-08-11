Australia reconocerá a Palestina en la ONU en septiembre

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 11 de agosto, 2025

Australia reconocerá un Estado palestino en el debate general anual de la Asamblea General de la ONU en septiembre, anunció este lunes el primer ministro Anthony Albanese.

"Australia reconocerá el derecho del pueblo palestino a un Estado propio. Trabajaremos con la comunidad internacional para hacer realidad este derecho", declaró Albanese a la prensa en Canberra.

Albanese afirmó que una solución de dos Estados para el conflicto árabe-israelí es "la mejor esperanza de la humanidad para romper el ciclo de violencia en Oriente Próximo y poner fin al conflicto, el sufrimiento y el hambre en Gaza", informó AFP.

El premier dijo que Australia recibió garantías de la Autoridad Palestina, que gobierna partes de Judea y Samaria, de que no habría "ningún papel para los terroristas de Hamás en ningún futuro Estado palestino".

El anuncio de Canberra sigue a iniciativas similares del Reino Unido, Francia y Canadá de reconocer a "Palestina", una medida que Hamás ha aclamado como "los frutos" de su matanza masiva de civiles en Israel el 7 de octubre de 2023.

En una rueda de prensa celebrada horas antes, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, declaró a los periodistas que "los palestinos no pretenden crear un Estado, sino destruirlo".

"Desafía a la imaginación o a la comprensión cómo personas inteligentes de todo el mundo, incluidos diplomáticos experimentados, dirigentes gubernamentales y periodistas, caen en este absurdo", prosiguió el primer ministro.

Netanyahu dijo que mientras los terroristas de Hamás buscan destruir el Estado judío mediante "movimientos militares y terroristas enérgicos y directos", la A.P. trabaja para reducir a Israel a "límites indefendibles" en las Naciones Unidas y en el Tribunal Penal Internacional de La Haya.

"La verdadera razón de que este conflicto persista no es la ausencia de un Estado palestino, sino la persistente negativa palestina a reconocer un Estado judío en cualquier en cualquier frontera", dijo.

"Que los países europeos y Australia se metan en esa madriguera de conejos, caigan en ella y se traguen este cuento es decepcionante y creo que es vergonzoso", agregó Netanyahu.

Tras el anuncio de Albanese, el ministro de Asuntos Exteriores de Nueva Zelanda, Winston Peters, declaró que su país estudiaría la posibilidad de hacer lo mismo en el debate anual de la Asamblea General de la ONU.

Peters añadió que el reconocimiento de "Palestina" por parte de Wellington era una "cuestión de cuándo, no de si", aunque "no era una cuestión directa y clara".

La administración del primer ministro neozelandés, Christopher Luxon, sondearía la "amplia gama de opiniones fuertemente arraigadas dentro de nuestro gobierno, el parlamento y, de hecho, la sociedad neozelandesa" antes de que la cuestión del reconocimiento se sometiera a votación en el Consejo de Ministros, declaró Peters.

Un alto cargo de Hamás Ghazi Hamad declaró a Al Jazeera el 2 de agosto que "la iniciativa de varios países de reconocer un Estado palestino es uno de los frutos del 7 de octubre" de 2023, cuando el grupo terrorista invadió Israel, masacró a unas 1.200 personas, en su mayoría civiles, y tomó 251 rehenes.

"Demostramos que la victoria sobre Israel no es imposible, y nuestras armas son un símbolo de la dignidad palestina", declaró Hamad en la entrevista.

El secretario de Estado estadounidense Marco Rubio reveló el viernes que las conversaciones para lograr un acuerdo de rehenes por alto el fuego entre Israel y Hamás se rompieron cuando Francia anunció que reconocería un Estado palestino.

"Las conversaciones con Hamás se vinieron abajo el día en que [el presidente francés, Emmanuel] Macron tomó la decisión unilateral de que va a reconocer el Estado palestino. Y entonces aparecen otras personas, otros países dicen: 'Bueno, si no hay un alto el fuego para septiembre, [también] vamos a reconocer un Estado palestino'", reveló Rubio en una entrevista.

Rubio señaló que, como consecuencia, Hamás concluyó: "No hagamos un alto el fuego porque podemos ser recompensados. Podemos reivindicarlo como una victoria".

"Así que esos mensajes [sobre la condición de Estado]... en realidad han hecho más difícil conseguir la paz y más difícil lograr un acuerdo con Hamás", dijo el secretario.

