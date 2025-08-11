Zelenski aseguró que su gobierno no dejará que el Kremlin “engañe” a los Estados Unidos

Publicado por Luis Francisco Orozco 10 de agosto, 2025

El presidente ucraniano Volodímir Zelenski aseguró este domingo que su gobierno no permitirá que Rusia “engañe” a los Estados Unidos, pocos días después de que el presidente Donald Trump anunciara, a través de su cuenta de Truth Social, que se reunirá con el presidente ruso Vladímir Putin el próximo 15 de agosto en Alaska. “Por supuesto, nuestro equipo está trabajando con Estados Unidos —no pasa un solo día sin que haya comunicación sobre cómo garantizar una paz real. Entendemos la intención de Rusia de intentar engañar a Estados Unidos— no lo permitiremos. Valoro enormemente la determinación con la que el presidente Trump está comprometido a poner fin a los asesinatos en esta guerra”, comentó Zelenski este domingo en medio de un discurso.

Asimismo, el presidente de Ucrania afirmó que cada día, "muchas personas entregan sus vidas”, añadiendo que “la única causa raíz de estas muertes es el deseo de Putin de librar la guerra y manipular a todos con quienes entra en contacto. En Ucrania conocemos bien a Rusia, y por eso, en circunstancias extremadamente difíciles, los ucranianos hemos soportado más de tres años de guerra a gran escala. Sin duda, defenderemos nuestro Estado y nuestra independencia. Agradezco a todos los que están ayudando”.

Trump comentó que “habrá algún intercambio de territorios”

Si bien se espera que el foco de la reunión entre Trump y Putin esté en un acuerdo de paz para finalizar la guerra entre Rusia y Ucrania, el líder republicano comentó que “habrá algún intercambio de territorios para beneficio de ambos”. Ante estas palabras, Zelenski manifestó públicamente su desacuerdo a través de sus redes sociales, en las que comentó que su país estaba listo para tomar decisiones “reales” que puedan finalmente traer la paz, pero enfatizando que cualquier arreglo que no incluya a Ucrania sería atentar contra este fin.

"El presidente Trump anunció preparativos para una reunión con Putin en Alaska. Muy lejos de esta guerra, que se libra en nuestra tierra, contra nuestro pueblo. El pueblo ucraniano merece la paz. Pero todos los socios deben comprender lo que es una paz digna. Los ucranianos no regalarán su tierra al ocupante. Estamos dispuestos a trabajar junto con el presidente Trump, junto con todos nuestros socios, por una paz real y, lo que es más importante, duradera. Una paz que no se derrumbará por los deseos de Moscú", comentó Zelenski en su cuenta de X.