La UE llama a mantener la presión sobre Rusia antes de la cumbre Trump-Putin

(AFP) Los principales líderes europeos llamaron el domingo a mantener la presión sobre Rusia para alcanzar la paz y reafirmaron su apoyo a Ucrania, antes de una cumbre entre Vladimir Putin y Donald Trump.

Ambos mandatarios deberán encontrarse el 15 de agosto en Alaska como parte de los esfuerzos de Trump por encontrar una salida al conflicto originado por la invasión rusa de Ucrania. No obstante, la cita se efectuará sin la presencia del líder ucraniano, Volodimir Zelenski, quien ha exigido formar parte de las negociaciones.

Al anunciar la cumbre el viernes, Trump dijo que "habrá algún intercambio de territorios para el beneficio de ambos", refiriéndose a Ucrania y Rusia, sin dar más detalles.

"No pueden tomarse decisiones en nuestra contra, no pueden tomarse decisiones sin Ucrania. Sería una decisión contra la paz. No conseguirán nada", advirtió Zelenski el sábado en redes sociales. "Los ucranianos no entregarán su tierra al ocupante".

El mandatario ucraniano dijo haber conversado con su homólogo francés, Emmanuel Macron, quien el sábado afirmó en X que "el futuro de Ucrania no puede decidirse sin los ucranianos".

"Los europeos también serán necesariamente parte de la solución, ya que está en juego su propia seguridad", aseguró el presidente francés.

La UE aplaude el trabajo de Donald Trump

El domingo, los principales líderes europeos firmaron una declaración en la cual afirmaron que "solo un enfoque que combina una diplomacia activa, el apoyo a Ucrania y la presión sobre la Federación Rusa" podrá poner fin a la guerra entre Ucrania y Rusia.

"Aplaudimos el trabajo del presidente Trump por detener la masacre en Ucrania" y "estamos listos para apoyar ese trabajo en el plano diplomático, además de mantener nuestro sustancial apoyo militar y financiero a Ucrania" así como "manteniendo e imponiendo medidas restrictivas contra la Federación Rusa", indicaron los líderes europeos.

Entre los firmantes de la declaración figuran Macron, la italiana Giorgia Meloni, el alemán Fiedrich Merz, el polaco Donald Tusk y el británico Keir Starmer, además de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

Una reunión extraordinaria antes de la cumbre Putin-Trump

La jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Kaja Kallas, anunció para el lunes una reunión de urgencia de los ministros de Exteriores del bloque para pedir que cualquier acuerdo para poner fin a la guerra en Ucrania incluya a Kiev y a Bruselas.

"El presidente Trump tiene razón en que Rusia debe poner fin a su guerra contra Ucrania. Estados Unidos tiene el poder de obligar a Rusia a negociar seriamente. Cualquier acuerdo entre Estados Unidos y Rusia debe incluir a Ucrania y a la UE, pues se trata de la seguridad de Ucrania y de toda Europa", dijo Kallas en un comunicado el domingo.

Las tres rondas de negociaciones entre Rusia y Ucrania celebradas este año no dieron frutos, y sigue sin estar claro si una cumbre contribuirá a acercar la paz.