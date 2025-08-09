Trump anuncia que se reunirá con Putin en Alaska el 15 de Agosto

Publicado por Luis Francisco Orozco 8 de agosto, 2025

El presidente Donald Trump anunció este viernes, a través de su cuenta de Truth Social, que se reunirá con el presidente ruso Vladímir Putin el próximo 15 de agosto en Alaska, con el tema de la invasión a Ucrania como foco principal. “La muy esperada reunión entre yo, como presidente de los Estados Unidos de América, y el presidente Vladímir Putin, de Rusia, tendrá lugar el próximo viernes 15 de agosto de 2025 en el Gran Estado de Alaska. Más detalles próximamente. ¡Gracias por su atención a este asunto!”, escribió Trump.

Pocas horas antes de dicha publicación, el líder conservador les comentó a los periodistas en la Casa Blanca que, si bien su idea era reunirse con Putin antes, “supongo que hay arreglos de seguridad que, lamentablemente, la gente tiene que hacer”. Sus palabras tuvieron lugar luego de materializar un histórico acuerdo de paz con los gobiernos de Armenia y Azerbaiyán, los cuales han estado en conflicto en las últimas décadas.

A propósito de un posible acuerdo entre Rusia y Ucrania para ponerle fin a la guerra entre ambos países, Trump les comentó a los periodistas que “habrá algún intercambio de territorios para beneficio de ambos”, la cual es una condición que el presidente ucraniano Volodímir Zelenski ha comentado en numerosas ocasiones que no aceptaría.