‘Cumbre de paz histórica’: Trump anunció que los gobiernos de Armenia y Azerbaiyán firmarán un acuerdo de paz en la Casa Blanca

Publicado por Luis Francisco Orozco 7 de agosto, 2025

El presidente Donald Trump anunció este jueves que recibirá este viernes en la Casa Blanca a los líderes de Armenia y Azerbaiyán para firmar un acuerdo de paz que podría ponerle fin a varias décadas de conflicto entre ambos países. Según lo manifestado por Trump en su cuenta de Truth Social, el primer ministro armenio Nikol Pashinyan y el presidente azerbaiyano Ilham Aliyev se reunirán por separado con el líder conservador y firmarán acuerdos bilaterales con la Casa Blanca para impulsar diferentes tipos de inversiones en sus países.

Asimismo, Trump señaló que luego de estas reuniones, tanto él como Aliyev y Pashinyan se reunirán en una ceremonia por la paz. “Espero con ansias recibir mañana en la Casa Blanca al presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, y al primer ministro de Armenia, Nikol Pashinyan, para una Cumbre de Paz Histórica. Estas dos naciones han estado en guerra durante muchos años, lo que ha resultado en la muerte de miles de personas. Muchos líderes han intentado poner fin a la guerra, sin éxito, hasta ahora, gracias a ‘TRUMP’. Mi administración ha estado comprometida con ambas partes desde hace ya un tiempo. Mañana, el presidente Aliyev Y el primer ministro Pashinyan se unirán a mí en la Casa Blanca para una ceremonia oficial de firma de la paz”, comentó Trump.

Un corredor de tránsito

Si bien el alcance del acuerdo entre los tres países no está del todo claro, lo cierto es que, de poder materializarse, este paso del líder conservador podría alcanzar un hito histórico al finalizar décadas de conflictos por regiones en disputa entre dos naciones que en un momento formaron parte de la Unión Soviética. De acuerdo con varios medios de comunicación como CBS, el acuerdo de Trump con Armenia y Azerbaiyán consiste principalmente en el establecimiento de un corredor de tránsito a través de la región. El medio detalló que el Gobierno de Armenia tiene la intención de anunciar que otorgará a la Casa Blanca los derechos de desarrollo sobre un corredor de tránsito de 43 kilómetros, cuyo nombre sería la “Ruta Trump para la Paz y la Prosperidad Internacional”, el cual ayudará a proporcionar acceso hacia Occidente.

“Estados Unidos también firmará acuerdos bilaterales con ambos países para fomentar oportunidades económicas conjuntas, de modo que podamos liberar todo el potencial de la región del Cáucaso Sur. Estoy muy orgulloso de estos valientes líderes por hacer lo correcto para el Gran Pueblo de Armenia y Azerbaiyán. Será un Día Histórico para Armenia, Azerbaiyán, Estados Unidos y EL MUNDO. ¡Nos vemos entonces! DJT”, añadió Trump en su publicación de Truth Social.