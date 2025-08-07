La Administración Trump duplicó la recompensa que ofrece por la captura de Maduro: ahora es $50 millones, la mayor en la historia de EEUU

Publicado por Joaquín NúñezIsrael Duro 7 de agosto, 2025

La Administración Trump duplicó la recompensa por información que lleve al arresto o la condena de Nicolás Maduro, dictador de Venezuela. Así lo anunció Pam Bondi, fiscal general, remarcando que el premio económico pasó de 25 millones de dólares a 50 millones.

Se trata de la mayor recompensa jamás ofrecida por Estados Unidos por información sobre un terrorista o un narcotraficante. El récord anterior lo compartían Osama Bin Laden y Aiman Al-Zawahiri, terroristas, líderes del grupo Al Qaeda y arquitectos de los atentados del 11 de septiembre.

En nombre del Departamento de Justicia y el Departamento de Estado, Bondi comunicó la noticia a través de un video publicado en las redes sociales, describiendo a Maduro como "uno de los mayores narcotraficantes del mundo".

"Uno de los mayores narcotraficantes del mundo y una amenaza para la seguridad nacional"

"Maduro utiliza organizaciones terroristas extranjeras como TDA (Tren de Aragua), Sinaloa y el Cartel de los Hijos para introducir drogas letales y violencia en nuestro país. Hasta la fecha, la DEA ha incautado 30 toneladas de cocaína vinculadas a Maduro y sus asociados, de las cuales casi siete toneladas están relacionadas con el propio Maduro, lo que representa una fuente principal de ingresos para los cárteles letales con sede en Venezuela y México. La cocaína suele estar mezclada con fentanilo, lo que provoca la pérdida y destrucción de innumerables vidas estadounidenses. El Departamento de Justicia ha incautado más de 700 millones de dólares en activos vinculados a Maduro, incluidos dos aviones privados, nueve vehículos y más, pero el reinado de terror de Maduro continúa", expresó Bondi.

La recompensa funciona a través de los programas 'Rewards for Justice' (RFJ) y 'Narcotics Rewards Program' (NRP). Ambos están autorizados por leyes como la Ley Antiterrorista y de Pena de Muerte Efectiva, y la Ley de Designación de Capos Extranjeros del Narcotráfico. En cuanto al pago, se efectúa si la información lleva efectivamente al arresto de la amenaza en cuestión, en este caso, Maduro. La identidad del informante se mantiene estrictamente confidencial.

"Es uno de los mayores narcotraficantes del mundo y una amenaza para nuestra seguridad nacional. Por lo tanto, hemos duplicado su recompensa a 50 millones de dólares. Bajo el liderazgo del presidente Trump, Maduro no escapará a la justicia y será responsable de sus despreciables crímenes", sentenció la fiscal general en el citado video.

El régimen de Maduro califica la medida de "patética" y "ridícula" El régimen Bolivariano no tardó en responder, por medio de un mensaje en Telegram del canciller Yván Gil en el que calificó la iniciativa del DOJ como una "burda operación de propaganda política"



"Su show es un chiste, una desesperada distracción de sus propias miserias. La dignidad de nuestra patria no está en venta. Repudiamos esta burda operación de propaganda política", afirmó el canciller.



Estados Unidos y Venezuela no mantienen relaciones diplomáticas desde el primer mandato de Trump (2017-2021).

Rubio: "EEUU no lo reconoce como presidente de Venezuela"

En un comunicado, el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, afirmó que desde 2020 "Maduro ha estrangulado la democracia y se ha aferrado al poder. Afirmó haber ganado las elecciones presidenciales venezolanas del 28 de julio de 2024, pero no presentó ninguna prueba de ello", añadió.

EEUU "no lo reconoce como presidente de Venezuela", recalcó el secretario de Estado en el comunicado.