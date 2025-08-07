Colombia: multitudinaria marcha en apoyo al expresidente Álvaro Uribe tras su condena
"No más instigación de odio y de violencia en contra de la oposición", clamó Tomás Uribe, hijo del expresidente.
Miles de colombianos salieron este jueves a las calles de todo el país para apoyar al expresidente Álvaro Uribe tras la sentencia de 12 años de arresto domiciliario en su contra por presunto soborno y fraude procesal. El exmandatario permanece detenido en su casa, mientras apela la sentencia.
A pesar de la lluvia, el padre de la derecha moderna colombiana consiguió movilizar a cientos de personas en Bogotá durante las marchas convocadas por su partido y bastión opositor, Centro Democrático.
Con paraguas, impermeables, banderas de Colombia, pitos, tambores y música festiva, sus simpatizantes corearon "Uribe, amigo, el pueblo está contigo", mientras avanzaban hacia la central Plaza de Bolívar.
En Medellín, segunda ciudad del país y cuna del exmandatario, ríos de gente salieron a las calles en su defensa.
"No más instigación de odio y de violencia en contra de la oposición", clamó desde una tarima Tomás Uribe, hijo del expresidente.
El popular líder de la derecha, de 73 años, sostiene que la condena obedece a motivaciones políticas de la izquierda, actualmente en el poder.
Anatomía de un proceso
Pero en 2018, en un giro inesperado, la Corte Suprema empezó a investigar a Uribe por presuntamente manipular a testigos para desacreditar a Cepeda.
El caso está ahora en manos de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, que deberá resolver primero la tutela y luego revisar la apelación a la sentencia, la cual debe ser remitida a más tardar el 13 de agosto. El magistrado Ramiro Riaño se declaró impedido para pronunciarse sobre la tutela, por lo que será necesario completar la conformación del tribunal antes de continuar con el proceso.