Terroristas islámicos atacan a miles de cristianos en Mozambique: decapitaciones y desplazamientos masivos

Publicado por Leandro Fleischer 7 de agosto, 2025

Combatientes alineados con el grupo terrorista Estado Islámico (ISIS) están llevando a cabo una serie de ataques brutales contra comunidades cristianas en el centro y sur de África, con especial énfasis en Mozambique, informó FOX News. Estos actos, descritos como un "genocidio silencioso" por el Middle East Media Research Institute (MEMRI), una organización sin fines de lucro con sede en Washington, D.C., incluyen decapitaciones, incendios de iglesias y hogares, y desplazamientos masivos de población.

Según MEMRI, la Provincia del Estado Islámico en Mozambique (ISMP, por sus siglas en inglés), una división administrativa de ISIS, publicó recientemente 20 fotos que muestran cuatro ataques a "aldeas cristianas" en el distrito de Chiure, en la provincia de Cabo Delgado, en el norte de Mozambique.

Las imágenes revelan a terroristas de ISIS saqueando aldeas, quemando una iglesia y varias casas, y decapitando a un miembro de lo que los yihadistas consideran "milicias infieles" y a dos civiles cristianos. Las fotos también muestran los cuerpos de varios miembros de estas milicias, según el análisis de MEMRI.

Alberto Miguel Fernández, vicepresidente de MEMRI y exdiplomático estadounidense, describió estos actos como una "guerra brutal y salvaje" que ocurre en las sombras y que, según él, es frecuentemente ignorada por la comunidad internacional.

En declaraciones a FOX News, Fernández advirtió que los grupos yihadistas están en posición de tomar el control de varios países en África, lo que representa un peligro no solo para las comunidades locales, cristianas y musulmanas por igual, sino también para la seguridad nacional de Estados Unidos.

Ataques en la República Democrática del Congo



En un ataque reciente el 27 de julio, la Provincia del Estado Islámico en África Central (ISCAP, por sus siglas en inglés) documentó un asalto contra la aldea cristiana de Komanda, en la provincia de Ituri, en la República Democrática del Congo. Los combatientes afiliados al Estado Islámico abrieron fuego en una iglesia católica y quemaron casas, tiendas, vehículos y pertenencias, dejando al menos 45 muertos, según MEMRI. Fernández explicó que el objetivo de estos grupos es "eliminar comunidades cristianas", mientras que a los musulmanes se les da la opción de unirse a ellos o enfrentarse a la aniquilación.

Desplazamientos masivos y decapitaciones



En Mozambique, la Agencia de Migración de las Naciones Unidas informó que los ataques de insurgentes en Cabo Delgado desplazaron a más de 46.000 personas en solo ocho días el pasado mes de julio, de las cuales casi el 60% eran niños. Aunque los informes de la ONU mencionan los ataques, no han detallado las muertes ni especificado que los cristianos son los principales objetivos. Sin embargo, MEMRI reportó que al menos nueve cristianos fueron asesinados en ataques separados en Cabo Delgado durante ese período, incluyendo la captura y decapitación de seis de ellos en la aldea de Natocua, en el distrito de Ancuabe, el 22 de julio.

Por su parte, la organización benéfica cristiana internacional Barnabas Aid señaló que, según el Terrorism Research & Analysis Consortium, otros tres cristianos fueron asesinados en el distrito de Chiure los días 24 y 25 de julio.

Mozambique lleva al menos ocho años enfrentando una insurgencia de militantes afiliados al Estado Islámico en el norte, y las fuerzas ruandesas han sido desplegadas para apoyar al país en la lucha contra estos grupos. Los yihadistas también han sido acusados de secuestrar niños para usarlos como trabajadores o soldados.

Una amenaza con escasa atención mundial

Fernández destacó que la Administración Trump ha sido "refrescantemente dura" contra el terrorismo yihadista, pero señaló que los eventos en África suelen recibir menos atención en comparación con el Medio Oriente. También advirtió sobre la amenaza de la ideología yihadista, que busca expandirse en territorios más débiles tras la derrota de ISIS en Siria e Irak durante el primer mandato de Trump. Según él, es crucial derrotar completamente a estos grupos en África para deslegitimar su narrativa.