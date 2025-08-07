Francia: un muerto y 13 heridos en un incendio que sigue activo tras quemar 17.000 hectáreas

Publicado por Carlos Dominguez 7 de agosto, 2025

El incendio forestal iniciado el martes, en una zona montañosa próxima a la ciudad de Narbona, es el mayor registrado en Francia este verano. Quince municipios del Sur de Francia se han visto afectados por el fuego, que sigue activo en varios sectores.

Este jueves, las autoridades han movilizado varios hidroaviones que trabajarán durante "todo el día" para estabilizar el incendio que quemó 17.000 hectáreas en tres días.

Una mujer de 65 años murió en su casa de Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse y trece personas más resultaron heridas, entre ellas once bomberos, según el ministro del Interior, Bruno Retailleau.

Por su parte, el primer ministro, François Bayrou, calificó el incendio de "catástrofe de una magnitud sin precedentes".

Las autoridades también han movilizado a más de 2.000 efectivos en las labores de extinción del fuego. "El objetivo es poder estabilizarlo", dijo a AFP Christophe Magny, jefe de los bomberos del departamento de Aude.

Tras una rápida propagación en los primero días, su avance ha sido menor en las últimas horas, pero los bomberos advierten que el incendio podría avivarse de nuevo por las fuertes rachas de viento.

"Nuestra estrategia es actuar rápido y fuerte antes de que el viento se levante", precisaron los bomberos de Aude.