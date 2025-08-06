EEUU sanciona al número dos del Cártel del Noreste y a otros líderes por narcoterrorismo

Publicado por Agustina Blanco 6 de agosto, 2025

La Administración del presidente Donald Trump, anunció el miércoles sanciones contra tres líderes del Cártel del Noreste (CDN), una organización criminal mexicana conocida anteriormente como Los Zetas, y un socio clave, por su implicación en actividades de narcoterrorismo.

Entre los sancionados se encuentra Abdón Federico Rodríguez García, alias "Cucho", identificado como el segundo al mando del CDN, acusado de liderar operaciones de narcotráfico, lavado de dinero, robo de combustible y extorsión, además de ordenar ejecuciones.

El Departamento del Tesoro señaló en un comunicado oficial al CDN como una de las organizaciones de narcotráfico más violentas de México, con una fuerte presencia en los estados fronterizos de Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León. La organización ejerce una influencia significativa en puntos clave de la frontera con EEUU, como Nuevo Laredo y Piedras Negras, afectando comunidades a ambos lados. Su rol en el tráfico de fentanilo y el contrabando de personas ha sido destacado como una amenaza directa a la seguridad de los estadounidenses.

Además de "Cucho", las sanciones apuntan a Antonio Romero Sánchez, alias "Romeo", un expolicía tamaulipeco descrito como un "violento fugitivo" vinculado a múltiples ejecuciones, decapitaciones y un intento de asesinato contra un funcionario gubernamental.

También fue sancionado Francisco Daniel Esqueda Nieto, alias "Franky de la Joya", involucrado en las operaciones del CDN desde sus días como Los Zetas.

Un cuarto sancionado es Ricardo Hernández Medrano, conocido como “El Makabelico” o “Comando Exclusivo”, un narcorapero cuyas presentaciones y regalías de plataformas de streaming son utilizadas para lavar dinero en beneficio del cartel, según el Tesoro. Se estima que el 50% de sus ingresos por streaming se destina directamente al CDN.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, subrayó el compromiso de la Administración para combatir a los carteles, destacando que estos "envenenan a los estadounidenses con fentanilo y llevan a cabo operaciones de contrabando de personas en la frontera suroeste”.

Las sanciones del Tesoro

Las sanciones, implementadas bajo las órdenes ejecutivas 14059 y 13224, bloquean todos los bienes de los sancionados en EEUU o bajo control de ciudadanos estadounidenses. Esta acción, coordinada con Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y la DEA, es la segunda en tres meses contra el CDN, tras sanciones previas en mayo de 2025 contra otros dos miembros.