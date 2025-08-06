Irán pide ayuda al Talibán para atrapar a presuntos colaboradores de la inteligencia británica que sirvan de ‘moneda de cambio’ en las negociaciones nucleares

Publicado por Leandro Fleischer 6 de agosto, 2025

Teherán ha solicitado al Talibán acceso a una base de datos filtrada con los nombres de miles de afganos que colaboraron con el Reino Unido durante la prolongada guerra en Afganistán, con la esperanza de identificar a presuntos espías del MI6, según informó el diario británico The Telegraph. Esta maniobra, liderada por los Guardianes de la Revolución iraníes, busca utilizar a estos colaboradores como moneda de cambio en las renovadas negociaciones nucleares con potencias europeas, en medio de la amenaza de Reino Unido, Alemania y Francia de reimponer sanciones internacionales a Irán antes de fin de mes si no se logra un nuevo acuerdo nuclear.

De acuerdo con The Telegraph, la base de datos contiene los nombres de 25.000 afganos que trabajaron con el Ejército británico o estuvieron vinculados a los servicios de inteligencia del Reino Unido, incluyendo soldados de Afganistán y funcionarios del Gobierno de Kabul que colapsó en 2021 tras la rápida reconquista del Talibán.

La filtración ocurrió accidentalmente en febrero de 2022, cuando un soldado británico envió por error el archivo completo a contactos afganos en el Reino Unido, en lugar de una versión reducida. Aunque el Talibán obtuvo la lista ese mismo año, el Gobierno británico no fue consciente de la filtración hasta agosto de 2023. Como respuesta, Londres evacuó a unos 900 afganos de alto riesgo incluidos en la lista, junto con 3.600 de sus familiares, a un costo de aproximadamente 2.700 millones de dólares. Esta operación, mantenida en secreto bajo una orden de restricción de publicación levantada el mes pasado, desató una gran controversia en el Reino Unido.

Un alto funcionario iraní citado por The Telegraph confirmó que el objetivo es capturar a presuntos espías del MI6 para usarlos como ventaja en las negociaciones nucleares. Según el reporte, ya existe cooperación entre Irán y el Talibán, evidenciada por la deportación el pasado fin de semana de un afgano incluido en la lista, expulsado de Irán a Afganistán. Este individuo, cuya esposa, hijo enfermo y dos hijas permanecen en Irán, relató al diario cómo fue detenido en la calle, esposado y enviado a un campo de deportación. "Supliqué, les dije que mi vida estaría en peligro en Afganistán. Grité ‘¿dónde están los derechos humanos?’, pero no les importó. Me enviaron directamente al otro lado de la frontera", afirmó, añadiendo que ahora se esconde en Kabul por temor a represalias del Talibán.

El Talibán, por su parte, reconoció tardíamente la importancia de la lista filtrada, según The Telegraph. Una fuente del Gobierno afgano indicó que la organización ordenó detener al mayor número posible de personas mencionadas en la base de datos, buscando también obtener "cartas de negociación" con Londres.

El Reino Unido le resta importancia al asunto



Mientras tanto, el Ministerio de Defensa británico insiste en que es "altamente improbable" que la inclusión en la lista represente un peligro real, afirmando que toman en serio la seguridad de su personal, especialmente de aquellos en posiciones sensibles. Sin embargo, la expulsión del afgano por parte de Irán y su temor por su vida contradicen esta postura.

Un contexto de altas tensiones



El contexto de esta maniobra está ligado a las tensiones nucleares. El mecanismo de snapback del acuerdo nuclear de 2015 permite a las potencias firmantes (Reino Unido, Alemania, Francia, China y Rusia) restablecer sanciones internacionales si Irán viola el pacto. Aunque Teherán incumplió el acuerdo tras la retirada de Estados Unidos en 2018 bajo la primera presidencia de Donald Trump, las potencias europeas no activaron el mecanismo. Ahora, con un plazo que vence en octubre, Europa ha advertido que lo implementará a fines de este mes si no hay avances en las negociaciones. Irán, que se niega a negociar directamente con Estados Unidos tras los ataques conjuntos con Israel contra sus instalaciones nucleares en junio, mantiene conversaciones con Europa, pero insiste en su derecho a enriquecer uranio, lo que ha llevado a amenazas de nuevas acciones militares estadounidenses.