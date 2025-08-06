Rumanía, forzada a desplegar dos aviones F-16 tras un ataque ruso cerca de su frontera

Publicado por Alejandro Baños 6 de agosto, 2025

El Ministerio de Defensa Nacional de Rumanía (MApN) informó de que un ataque aéreo con drones perpetrado por Rusia muy cerca de su frontera obligó a desplegar dos aviones de combate F-16.

"En la noche del 5 al 6 de agosto, las fuerzas rusas lanzaron un ataque masivo con drones contra la infraestructura civil en la zona de Ismail, Ucrania, en las proximidades de la frontera con Rumanía", señaló el MApN en un comunicado.

"Los sistemas de radar del Ministerio de Defensa detectaron objetivos aéreos en el espacio aéreo ucraniano, cerca del condado de Tulcea", añadió, agregando que la población residente en la zona tuvo que ser alertada.

Debido a ello, dos F-16 del Ejército rumano tuvieron que despegar desde una base cercana para "vigilar" su espacio aéreo y monitorear la situación.

Este incidente se produjo horas antes de que el enviado por Donald Trump, Steve Witkoff, se reuniese con el presidente ruso, Vladímir Putin, en Moscú.