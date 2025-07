Alemania: la líder de las juventudes de los Verdes llama a la lucha armada contra el partido al que apoyó Musk

Publicado por Carlos Dominguez 29 de julio, 2025

Jette Nietzard, copresidenta de la Juventud Verde en Alemania, se preguntó en el pódcast Freitag Salon de la RBB sobre las posibles formas de resistencia contra la participación de la derecha en el Gobierno alemán.

Con vistas a las elecciones federales de 2029, la líder ecologista dijo que se preguntaba cómo podría ser una posible resistencia contra la participación del partido Alternativa para Alemania (AfD) en el Gobierno.

Nietzard literalmente dijo: "¿Será intelectual, será quizás con armas?". Continuó diciendo: "No quiero encasillarme aquí, pero creo que como sociedad debemos preguntarnos: ¿estamos dispuestos a volver a esconder a las personas, estamos dispuestos a sentarnos en algún lugar donde sea importante defender un Parlamento al final?".

Cuando el moderador le preguntó si se refería a la resistencia "contra la voluntad de los votantes", la ecologista respondió: "Contra el fascismo".

En el semanario Der Freitag, Nietzard profundizó en sus reflexiones : "Me pregunto realmente si no estamos pasando por alto un punto en el que más adelante diremos: habría que haber intervenido con más contundencia. ¿En qué medida está preparada nuestra sociedad civil, en qué medida están preparados nuestros partidos para que en 2029 un partido de extrema derecha pueda gobernar en Alemania?".

Además, la ecologista planteó un debate sobre cómo deberían actuar las fuerzas democráticas en tal caso: "¿Seguirían los partidos en el Bundestag e intentarían contrarrestar el discurso de la AfD? ¿Podría seguir mirando a la cámara con los brazos cruzados y diciendo lo malos que son los extremistas de derecha?".

Nietzard añadió: "Tenemos que reflexionar sobre ello, también sobre cómo podría ser la resistencia en un caso así". Nietzard subrayó que no quería sembrar el pánico, sino iniciar un debate social: "Solo quiero que nos preguntemos: ¿estamos preparados?".

Una carrera política controversial

Este llamado a la violencia contra un partido legitimo como lo es la AfD no es la única controversia en la que se ha visto envuelta Jette Nietzard.

Hace un mes, la ecologista publicó una foto en Instagram con un jersey en el que se leía ACAB-All Cops Are Bastards ("Todos los Policías son Bastardos") y una gorra con el lema Eat the Rich ("Come a los Ricos"). Varios dirigentes criticaron sus acciones y el primer ministro de Baden-Wurtemberg, Winfried Kretschmann, la instó a abandonar el partido.

Asimismo, a comienzos de junio, en un vídeo de Instagram publicado por la Juventud Verde, la ecologista afirmó que "desde el 7 de octubre de 2023, más de 50.000 palestinos y 1.200 israelíes han perdido la vida en operaciones militares". Según el medio ZDFheute, los comentarios generaron malestar en la sociedad, ya que se trataban de una minimización de los ataques terroristas de Hamás.

Tras las fuertes protestas, Nietzard pidió disculpas: "Ayer subí un vídeo sobre un tema que afecta emocionalmente a todo el partido", afirmó.

"Cometí un error por el que quiero pedir disculpas de forma abierta y sincera. Sobre todo a los judíos de todo el mundo y de Alemania", añadió la líder de las juventudes Verdes.