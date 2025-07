“El régimen solo se sostiene por el terror”: María Corina Machado llama a la acción a un año del fraude electoral en Venezuela

Publicado por Agustina Blanco 28 de julio, 2025

A un año del fraude electoral en el que Nicolás Maduro se autoproclamó presidente reelecto de Venezuela, sin actas ni reconocimiento internacional, la líder opositora María Corina Machado emitió un contundente mensaje en video llamando a la acción al pueblo venezolano.

En su declaración, calificó la fecha como un “quiebre irreversible” en la historia del país, denunció la represión desatada tras el fraude electoral y llamó a intensificar la organización para poner fin al régimen.

365 días en los que no hemos parado un instante; defendiendo nuestras BATALLAS CONQUISTADAS, nuestras VICTORIAS, nuestros HÉROES PRESOS y AVANZANDO.



Por Venezuela, por nuestros hijos y por nuestra LIBERTAD, haremos lo que haya que hacer, el tiempo que sea necesario, HASTA… pic.twitter.com/PE7w522nWh — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) July 28, 2025

“Han sido 365 días de trabajo continuo dentro y fuera de Venezuela, porque este bravo pueblo decidió ser libre”, afirmó Machado, destacando a la ciudadanía como “la generación mejor preparada de nuestra historia para conquistar la libertad”

La líder de Vente Venezuela sostuvo que Maduro “perdió feo” en las elecciones, fue “noqueado” y, desde entonces, “no se puede ni se va a levantar”.

Machado trazó una narrativa de resistencia y llamado a la acción, señalando que desde las primarias opositoras de 2023 la oposición ha “ocupado terrenos, conquistado colinas y controlado posiciones estratégicas”, lo que permitió derrotar al régimen “con votos y actas” en el terreno electoral.

“Los dejamos expuestos ante el mundo entero”, aseguró, refiriéndose al proceso electoral que, según ella, marcó un hito histórico. “Ese día cambió todo para siempre. Ha quedado para la historia como el día de la soberanía popular”, enfatizó.

La dirigente denunció que, tras rechazar una salida negociada, el régimen optó por “la represión más cruenta de nuestra historia”, con desapariciones, torturas y encarcelamientos. “Nos declararon la guerra a los ciudadanos (...). Hoy solo se sostienen por el terror”, afirmó, acusando a Maduro de aliarse con “cárteles del narcotráfico, crimen organizado, guerrilla, terroristas islámicos y enemigos de Occidente”.

En contraste, destacó que la sociedad venezolana cuenta con “aliados internacionales poderosos” y que representa “la justicia, el orden y las fuerzas del bien”.

En su mensaje, Machado también se dirigió a las Fuerzas Armadas y cuerpos policiales, instándolos a “seguir preparándose para actuar en el momento decisivo”. Subrayó que la lucha por la democracia no tiene un plazo fijo: “No les pido paciencia, les pido perseverancia, foco y disciplina. Esta es una lucha espiritual y existencial. Cuando lo que tenemos en riesgo es la vida y el futuro de nuestros hijos, no hay límite de tiempo”.

Con un tono combativo, la líder opositora aseguró que “el régimen está retrocediendo” y que sus cómplices externos “cada vez entienden mejor lo que significa aliarse en pactos oscuros con un régimen criminal que ya ha sido designado como narcotraficante y terrorista”.

Además, reafirmó la legitimidad de Edmundo González Urrutia, como el verdadero vencedor de las elecciones y actualmente exiliado en España.

“Estamos entrando en la fase resolutiva de este conflicto histórico”, declaró, prometiendo que “la hora de la liberación está al alcance de nuestras manos y no habrá poder en la tierra que detenga a este pueblo que decidió ser libre. Va a pasar, porque esto es hasta el final”, finalizó la líder opositora.