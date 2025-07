El ‘Proyecto Dinah’: una búsqueda de justicia para los mujeres que sufrieron violencia sexual el 7 de Octubre

Publicado por Leandro Fleischer 25 de julio, 2025

En una entrevista exclusiva con VOZ, la profesora Ruth Halperin-Kaddari, miembro fundadora del Proyecto Dinah, compartió detalles sobre el trabajo de la organización que dirige y el libro A Quest for Justice: October 7 and Beyond (Una búsqueda de justicia: 7 de Octubre y más allá), recientemente publicado por la agrupación.

Halperin-Kaddarin, también fundadora del Centro Rackman para el Avance del Estatus de la Mujer en la Universidad Bar-Ilan y exvicepresidenta del Comité de la ONU para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, afirma que Hamás y otros grupos terroristas usaron la violencia sexual como arma de guerra durante la masacre del 7 de Octubre y busca llevar a la Justicia a los perpetradores de estos horribles actos.

Se trata de un esfuerzo que combina rigor académico, análisis legal y activismo por los derechos humanos.

¿Qué es el ‘Proyecto Dinah’?



El Proyecto Dinah es una iniciativa liderada por un grupo de mujeres especialistas en diversos campos, incluyendo a la teniente coronel (res.) Sharon Zagagi Pinchas, exfiscal militar principal; Nava Ben-Or, exjueza de distrito de Jerusalén; Nurit Jacobs Yinon, documentalista; y Eeta Prince-Gibson, periodista independiente que editó el libro. Según Halperin-Kaddari, el grupo comenzó a trabajar inmediatamente después de los ataques del 7 de Octubre en 2023, al comprender la magnitud de los actos de violencia sexual utilizados como arma de guerra por los terroristas de Hamás.

"Cuando entendimos lo que había sucedido, cada una desde su área de experiencia, decidimos actuar", explicó la profesora. "Nuestra misión es recolectar y analizar información desde una perspectiva legal para obtener justicia, tanto a nivel nacional como internacional, para las víctimas de estos crímenes atroces”, agregó.

El Proyecto Dinah opera bajo el paraguas del Centro Rackman. Su objetivo es documentar exhaustivamente los actos de violencia sexual ocurridos el 7 de Octubre, establecer una base probatoria sólida y abogar por el reconocimiento internacional de estos crímenes.

El libro ‘A Quest for Justice: October 7 and Beyond’



El libro, fruto de un año y medio de trabajo, representa un esfuerzo sin precedentes para recopilar y clasificar evidencia de los crímenes sexuales cometidos durante la masacre del 7 de Octubre y en el cautiverio de los rehenes. "Es la primera vez que se desarrolla una base probatoria tan integral", afirmó Halperin-Kaddari. El texto incluye testimonios de testigos en tiempo real, detalles de 17 personas que presenciaron o escucharon violaciones y agresiones sexuales, y relatos de exrehenes que comienzan a hablar sobre su experiencia.

Además, el libro propone un marco jurídico basado en el derecho penal internacional y nacional, que busca llevar a los terroristas detenidos en Israel ante la Justicia por sus crímenes. Este marco enfatiza la responsabilidad compartida y aborda los desafíos de procesar delitos sexuales en contextos de conflicto, donde la recolección de pruebas forenses es casi imposible. "Si los sistemas judiciales insisten en requerir pruebas forenses sólidas o una relación directa entre agresor y víctima, estos criminales gozarán de total inmunidad", advirtió la profesora.

El Proyecto Dinah también se dirige a la comunidad internacional, instando a organizaciones como la ONU a incluir a Hamás en la lista negra de grupos que utilizan la violencia sexual como arma de guerra. Asimismo, urge a las autoridades israelíes a procesar a los terroristas detenidos por estos delitos.

Negacionismo y traición: un obstáculo para la justicia



Uno de los temas más dolorosos abordados en la entrevista fue el negacionismo y la falta de respuesta de algunas organizaciones internacionales, incluidas agrupaciones feministas y de derechos humanos. Halperin-Kaddari expresó su decepción: "Sentimos que nos abandonaron e incluso que nos traicionaron. Algunas organizaciones con las que trabajamos en el pasado guardaron silencio o negaron los hechos".

La profesora señaló que, aunque no todas las entidades internacionales han fallado —por ejemplo, el informe de Pramila Patten, representante especial de la ONU para la violencia sexual en conflictos, marcó un punto de inflexión al confirmar "motivos razonables" para creer que ocurrieron violaciones y agresiones sexuales el 7 de Octubre—, el negacionismo persiste. Este fenómeno, según Halperin-Kaddari, está vinculado a la politización del conflicto israelí-palestino. "Para algunos, no encaja con su narrativa de que los palestinos son víctimas eternas e Israel el agresor absoluto. No pueden aceptar que, al menos ese día, los roles se invirtieron", explicó.

La profesora también abordó la percepción de antisemitismo en este negacionismo. Aunque reconoció que no es el único factor, señaló que el alcance y la duración del negacionismo, así como su uso para atacar a judíos en general, son únicos al 7 de Octubre. "Vemos un aumento terrible de ataques antisemitas en todo el mundo", lamentó.

El impacto y la esperanza para el futuro



A pesar de los desafíos, Halperin-Kaddari se mostró cautelosamente optimista sobre el impacto del Proyecto Dinah. Desde la publicación del libro, ha recibido una cobertura positiva en medios internacionales como CNN, BBC, Reuters y AP, lo que sugiere un cambio en la percepción global. "Estamos sorprendidos por la gran cobertura. Los medios han presentado nuestros hallazgos sin cuestionarlos ni dar espacio al negacionismo", destacó.

La credibilidad del proyecto, derivada de su carácter académico e independiente, ha contribuido a abrir un debate más auténtico sobre la violencia sexual en conflictos. Halperin-Kaddari espera que el libro siente un precedente para procesar crímenes sexuales en conflictos a nivel global. "Hemos abierto una puerta para un nuevo debate. Queremos un cambio paradigmático que permita llevar a la Justicia a quienes cometen estos crímenes, no solo en Israel, sino en todo el mundo", afirmó.

Un llamado a la justicia universal



El Proyecto Dinah no sólo busca justicia para las víctimas del 7 de Octubre, sino también establecer un estándar más amplio para abordar la violencia sexual en conflictos. La profesora enfatizó que las víctimas de estos crímenes, independientemente de las acciones de sus gobiernos y el contexto político, merecen justicia.

En un mundo donde la desinformación y la politización a menudo oscurecen la verdad, el Proyecto Dinah se erige como un faro de rigor y compromiso con los derechos humanos. Con su trabajo, Halperin-Kaddari y su equipo no sólo honran a las víctimas del 7 de Octubre, sino que también desafían al mundo a enfrentar la realidad de los crímenes sexuales como arma de guerra y a actuar en consecuencia.