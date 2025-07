'La Marea Rosa': acusan a la UE de "imperialismo moral" en Latinoamérica con sus millonarias subvenciones a organizaciones de izquierda

Publicado por Carlos Dominguez 25 de julio, 2025

El informe, titulado The 'Pink Tide' of EU Aid ("La 'Marea Rosa' de la ayuda europea"), ha sido publicado por el think tank húngaro Centro de Derechos Fundamentales (CDF) y revela que, en la última década, varias instituciones de la Unión Europea (UE) han destinado alrededor de $1.100 millones al financiamiento de unas 800 ONG latinoamericanas.

Según indica el propio Sistema de Transparencia Financiera de la Comisión Europea, esos fondos fueron concedidos para el fortalecimiento de la sociedad civil en la región y fueron canalizados por la anterior Dirección General de Desarrollo y Cooperación de la Comisión Europea (Devco), hoy conocida como Dirección General de Asociaciones Internacionales (INTPA). El 67% de dichas subvenciones fueron gestionadas por la Devco, mientras que el resto se canalizó a través de otras instituciones e intermediarios de la UE.

El informe sostiene que, a pesar de que algunas ONG receptoras llevan a cabo un trabajo honesto, muchas de ellas son eclipsadas por redes transnacionales y ONG que promueven programas de extrema izquierda basados en la interseccionalidad, la agenda LGBTQ+, el feminismo deconstructivo, los denominados derechos reproductivos, el indigenismo, el racialismo, la inmigración masiva o una pretendida lucha contra la desinformación.

Al apoyar a estas ONG, denuncia el CDF, la UE contribuye a fortalecer un entorno cultural y político favorable a las filiales del Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla, redes clave de las élites neomarxistas en Latinoamérica.

Las entidades financiadas "se presentan en formas muy diversas, desde gigantes internacionales a casas locales de la juventud, desde federaciones de gobiernos municipales, centros tecnológicos y think tanks a grupos religiosos locales, consejos tribales indígenas ancestrales y asociaciones de víctimas", se lee en el documento. También aparecen metaONG, federaciones de ONG o incubadoras de ONG, ya sea como foros para organizaciones sin ánimo de lucro o como catalizadores de una mentalidad de interseccionalidad más amplia.

Más allá de las presuntas buenas intenciones de estas organizaciones, el informe advierte sobre una falta de mecanismos efectivos de control, auditoría y evaluación.

La Comisión Europea y las ONG, una "relación incestuosa"

El informe afirma que la Comisión Europea otorga subvenciones a estas ONG a menudo sin una correcta supervisión parlamentaria, mediante una estructura opaca que continuaría funcionando a día de hoy con fondos públicos sin un control eficaz.

Así, un organismo como Concord Europe, el principal interlocutor del sector de las ONG con la UE, obtiene financiación directa del mismo departamento comunitario que posteriormente reparte los recursos entre las entidades que representa. Esta "relación incestuosa", denuncia el documento, deteriora la confianza en el sistema y genera interrogantes acerca de su imparcialidad.

La UE exporta la ideolología woke a Latinoamérica



Bruselas no sólo ha intentado imponer su ideología woke en los Estados miembros, critica el CDF, sino que también ha aprovechado los canales de ayuda preexistentes para fomentar esa ideología en Latinoamérica.

Entre las actividades financiadas por la UE, el informe cita el proyecto Horizonte de Libertades, en el que cuatro ONG uruguayas se unieron en 2019 para invitar a la feminista radical Angela Davis a dar una serie de conferencias en Montevideo. En ellas, la célebre activista ultra llegó a afirmar: “No te puedes meter con el racismo sin meterte con el patriarcado”.

De esta manera, denuncia el CDF, la UE financió la promoción de un discurso marxista que aboga por acabar con el capitalismo y con el patriarcado.

Las actividades de las ONG (LGBTQ) financiadas por Bruselas incluyeron un informe sobre la "corporeidad trans en el sistema penitenciario de Uruguay", así como "la representación trans en las elecciones de Brasil". En cuanto a la ONG uruguaya El Abrojo, que se dice defensora de la niñez y la juventud pero aboga por la “educación sexual integral en la primera infancia” como “derecho humano” y por la normalización de las drogas, percibió directamente de la UE unos $19.500 entre 2017 y 2020, participando en proyectos adicionales para los que se destinaron más de un millón de dólares.

De acuerdo al informe, una ONG proabortista llegó a ser la principal receptora de ayudas de la UE en Perú, incluso cuando protagonizó un sonado escándalo de abusos sexuales.

Se trata de PromSex, referente peruano en la defensa de los derechos reproductivos, protagonista de un escándalo que llevó a que uno de sus principales investigadores saliera de la organización acusado de abusos sexuales. Según el informe del CDF, la ONG había confiado a ese individuo la autoría de informes y artículos sobre ese mismo tipo de abusos.

Por otro lado, se destinaron recursos a varias ONG rurales e indigenistas que reivindican una medicina popular no probada clínicamente pero promovida como "salud intercultural". Dos ejemplos son el Centro Nordestino de Medicina Popular en Brasil, que recibió unos $580.000 en 2014, mientras que la fundación Alejandro Labaka en Ecuador recibió $290.000.

El documento también revela que las ONG que defienden una supuesta "libertad de los medios de comunicación" utilizaron fondos de la UE para lanzar ataques contra periodistas conservadores. Según el estudio, la UE ha sido bastante generosa con asociaciones de "comunicadores sociales" u ONG que dicen combatir la “desinformación” pero volcadas en deslegitimar ideologías distintas a la suya y promover la censura de voces que consideran molestas. Sería el caso de El Churo en Ecuador, de Memétic Media en Paraguay o de la campaña Checkea en Perú.

Plataformas como Memétic Media y El Surti recibieron más de un millón de dólares por su rol en campañas contra lo que ellos estiman "desinformación".

La naturaleza multicapa de la filantropía pública

Un punto importante analizado por el informe del CDF es el de cómo muchas ONG latinoamericanas reciben flujos de financiación sincronizados. Aparte de la financiación de la UE, a menudo muchas de ellas reciben donaciones de múltiples donantes públicos europeos, incluidos organismos nacionales de ayuda y de Gobiernos regionales.

España destaca como un importante contribuyente a la financiación de estas ONG, junto a países como Alemania, Suecia y Noruega.

El documento cita tres ejemplos: la RedProDePaz de Colombia, que fue financiada por Alemania; el Comité del Altiplano de Guatemala, subvencionado por la Generalidad valenciana (España), y la Asociación Colectiva de Mujeres para el Desarrollo Local de El Salvador, auspiciado por el Gobierno regional vasco (España).

Asimismo, el informe resalta el potencial catalizador de las regiones de países descentralizados como España, que dedican presupuestos a la ayuda exterior. Por ejemplo, la ONG Mujeres en Desarrollo de la República Dominicana revela asociaciones de financiación con los Gobiernos autonómicos de Andalucía, Galicia, Castilla-La Mancha y Madrid.

Más allá de que también exista una convergencia con los objetivos de financiación de USAID, el solapamiento con las redes filantrópicas y la imbricación con la Open Society Foundation (OSF) de George Soros en la región merecen una mención especial dentro del informe.

Si se consulta la base de datos de las ONG financiadas por la OSF, se ve que varias de ellas cuentan con el apoyo conjunto del imperio Soros y la UE. Es el caso de Memétic Media de Paraguay, la Corporación Misión de Observación Electoral de Colombia y la Fundación Karisma; de la organización panregional Comité por la Libre Expresión, del Centro Feminista de Estudos e Assessoria de Brasil, de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas y Amazónicas de Perú y de Caribbean Vulnerable Communities, con sede en Jamaica.

El precedente de las causas radicales financiadas por la USAID

En enero se destapó el escándalo de USAID, por el que se descubrió que durante muchos años una extensa red de organizaciones radicales progresistas había funcionado con el dinero de los contribuyentes estadounidenses, eludiendo prácticamente toda supervisión bajo el pretexto de la ayuda exterior.

Desde que Trump declaró la congelación de proyectos de USAID por un valor de más de $40.000 millones, se está llevando a cabo en todo el mundo un ajuste de cuentas que va mucho más allá de la preocupación nacional por la transparencia presupuestaria y el gasto responsable del dinero de los contribuyentes.