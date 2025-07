El Reino Unido reubicó en secreto a miles de afganos en su territorio

Publicado por Leandro Fleischer 15 de julio, 2025

El Gobierno del Reino Unido reveló este martes la existencia de un programa secreto mediante el cual miles de ciudadanos afganos que colaboraron con el Ejército del país europeo fueron reubicados en territorio británico junto a sus familias, tras una grave filtración de datos que los expuso al riesgo de represalias por parte del régimen de los talibanes luego de que regresaran al poder en 2021, tras la caótica salida de las fuerzas estadounidenses, británicas y otros aliados de la OTAN de Afganistán, informó Associated Press.

La operación, mantenida en reserva durante más de un año, surgió como respuesta a la divulgación accidental en febrero de 2022 de un archivo electrónico que contenía información personal de casi 19.000 afganos que habían solicitado asilo en el Reino Unido luego de la toma del poder por parte del Talibán. Según el actual ministro de Defensa británico, John Healey, el error fue “grave” y puso en peligro vidas humanas.

En declaraciones ante la Cámara de los Comunes, Healey detalló que la Administración conservadora previa detectó la filtración en agosto de 2023 y, sin anunciarlo públicamente, puso en marcha una iniciativa de emergencia para evacuar a los individuos más vulnerables. En total, cerca de 900 afganos y 3.600 miembros de sus familias fueron trasladados a territorio británico, en el marco de un operativo cuya financiación rondó los 2 mil millones de libras esterlinas.

El programa formó parte de los esfuerzos británicos por cumplir compromisos con antiguos colaboradores locales tras la retirada de las tropas del país asiático en 2021, luego de dos décadas de presencia militar iniciada tras los atentados del 11 de Septiembre en Nueva York. En el punto más álgido del conflicto, el Reino Unido llegó a tener hasta 10.000 soldados desplegados en Afganistán.

Healey, quien ya había sido informado del caso en diciembre de 2023 mientras aún estaba en la oposición, criticó la falta de transparencia con la que se manejó el asunto. Y este martes señaló que se sintió incómodo al ocultar esta información al Parlamento.

La intervención del Partido Laborista



El programa se mantuvo en secreto hasta julio de 2024, cuando el Partido Laborista asumió el poder y el nuevo Gobierno ordenó una revisión independiente del caso.

Según la investigación —cuyos detalles fueron obtenidos por Associated Press—, se encontraron pocas evidencias de que la filtración de datos haya derivado en represalias concretas por parte del Talibán. No obstante, Healey pidió disculpas por la filtración y confirmó que el programa secreto ya no está activo.

La revelación ocurre en un contexto político delicado para el Reino Unido, donde el debate sobre la inmigración se ha intensificado y partidos como Reform UK han ganado terreno en las encuestas, según reportes de AP. El tema promete seguir marcando la agenda política del país en los próximos meses.