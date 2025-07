'Borrar, silenciar, abolir': los (distanciados) aliados de Estados Unidos estrechan el cerco a la libertad de expresión

Publicado por Just The News 12 de julio, 2025

El control gubernamental abierto de Internet se está expandiendo entre los cada vez más distanciados aliados de Estados Unidos y amenaza con desbordar las fronteras nacionales, probablemente renovando anteriores enfrentamientos con el vicepresidente JD Vance, Secretario de Estado Marco Rubio y el hombre más rico del mundo y creador del partido político naciente más reciente de Estados Unidos.

La Unión Europea convirtió la semana pasada su "Código de buenas prácticas en materia de desinformación", oficialmente voluntario desde hace tres años, en jurídicamente vinculante en virtud de la Ley de Servicios Digitales. Ahora es un "Código de Conducta" que se utilizará como "punto de referencia relevante para determinar el cumplimiento de la DSA" para Facebook, Instagram, LinkedIn, Bing, TikTok, YouTube y Google Search.

Estas "muy grandes" plataformas en línea y motores de búsqueda en línea ya eran signatarios del código 2022, cuya compromisos incluyen tomar "medidas más contundentes para desmonetizar la desinformación", aumentar la comprobación de hechos en toda la UE y sus lenguas y mejorar la reducción de "comportamientos manipuladores actuales y emergentes."

Australia impuso una ley de verificación de la edad para contenidos nocivos que hace que la ley de Texas, recientemente confirmada por el Tribunal Supremo, parezca un aviso de "escriba su edad", ya que se aplica no sólo a la pornografía, sino también a "contenidos violentos" y a "temas de suicidio, autolesiones y desórdenes alimenticios", en palabras de la Comisaria de Seguridad Electrónica, Julie Inman Grant.

La semana pasada registró tres de los nueve "códigos" presentados por la industria en línea, que cubren "servicios de motores de búsqueda... servicios de alojamiento para empresas y servicios de transporte por Internet como las telecos", y ha solicitado "compromisos de seguridad adicionales" en los códigos restantes para "tiendas de aplicaciones, fabricantes de dispositivos, servicios de redes sociales y mensajería" y categorías más amplias.

La peligrosa Ley de Daños en Línea de Canadá

El mismo día, Canadá suspendió un impuesto a una empresa tecnológica estadounidense para evitar recriminaciones comerciales de la administración Trump. El ministro de Justicia, Sean Fraser, declaró a la Canadian Press que el Gobierno del primer ministro Mark Carney está analizando "de nuevo" la propuesta de Ley de Daños en Internet, que supuso la caída política de Trudeau.

El grupo anticensura Reclaim the Net marcó la presión sobre el gobierno de Carney para reactivar C-63, que según el famoso psicólogo canadiense Jordan Peterson criminalizaría el pensamiento erróneo. El senador designado por Trudeau Kristopher Wells presionó al representante del Gobierno Marc Gold para que se comprometiera a criminalizar aún más el "odio" en un "periodo de preguntas" el mes pasado.

Que la anglosfera se vuelva contra Estados Unidos por sus pecados, incluso antes de la segunda administración Trump, parece ser el objetivo deseado de una destacada periodista progresista y habitual de la MSNBC.

"Nuestro país necesita ser sancionado" por la comunidad internacional como "los malos de la escena mundial", dijo recientemente Elie Mystal a la presentadora Joy Reid, calificando a Estados Unidos de "amenaza" tanto para los pueblos libres como para los pacíficos desde hace más de "los últimos tres o cuatro meses". Se refería inmediatamente al ataque de Estados Unidos contra las instalaciones nucleares iraníes, informó Mediodía.

La portada del código de desinformación se parece al logotipo de '1984

"Bruselas no podría haber elegido un momento más delicado para esta medida" de imponer el código de desinformación de la UE, ya que amenaza las conversaciones comerciales con Estados Unidos y presagia otra situación como la marcha atrás de Canadá sobre el impuesto a las empresas tecnológicas estadounidenses, señaló Recuperemos la Red.

El portavoz de la Comisión Europea, Thomas Regnier, rechazó las especulaciones de que cedería antes de la fecha límite del 9 de julio del presidente Trump para un acuerdo comercial, Reuters informó. La Ley de Mercados Digitales, que regula principalmente a los "gatekeepers" con sede en Estados Unidos, y la DSA "no están sobre la mesa en las negociaciones comerciales con Estados Unidos", dijo Regnier en una rueda de prensa.

Rechazó el marco de censura del Vicepresidente Vance, afirmando que la libertad de expresión "se encuentra en el corazón del DSA" y que el nuevo código obligatorio pretende "proteger contra la manipulación de las plataformas en línea, dando a los usuarios más contexto y herramientas para navegar con seguridad", como por ejemplo mediante la divulgación obligatoria del llamado shadowbanning.

La portada del código de 56 páginas, en la que se agitan las manos, puede que no ayude a su reputación, ya que recuerda al logotipo "IngSoc" del socialismo totalitario inglés en la adaptación cinematográfica de la novela 1984 de George Orwell.

Dice que el código de prácticas de 2022, a pesar de ser oficialmente voluntario, "se redactó con el objetivo" de convertirse en un mandato de la AVD. Los firmantes presentaron la documentación para convertirlo en código de conducta en enero, y la CE y el Consejo Europeo de Servicios Digitales aprobaron su petición de que entrara en vigor el 1 de julio, con lo que sus compromisos serían "auditables a partir de esa fecha."

Se suprime el discurso moderado "porque es menos rentable"

"Intentar decir que los gobiernos están censurando es un malentendido fundamental de cómo funciona la tecnología", dijo la directora ejecutiva de Global Disinformation Index, Clare Melford, a Tech Policy Press, cuya junta directiva incluye a la veterana policía de la desinformación Renee DiResta, ahora en Georgetown. "El discurso que realmente se suprime es el moderado, porque es menos rentable".

El presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes Jim Jordan, republicano de Ohio, abrió una investigación esta primavera sobre cómo la censura europea podría afectar al discurso estadounidense, preguntando al comisario de Justicia y Estado de Derecho, Michael McGrath, sobre cómo responderá la UE a los supuestos intentos de Polonia de "buscar la eliminación global del discurso con el que no está de acuerdo."

La UE ha dado un "importante paso hacia el fortalecimiento de la censura en línea", Alliance Defending Freedom International escribió en X. "La DSA amenaza la libertad de expresión en todo el mundo y debe ser derogada", afirmó, rebautizando la DSA como "Borrar. Silenciar. Abolir."

Al obligar a las plataformas con 45 millones de usuarios o más a eliminar contenidos que incumplan la legislación de la UE o de cualquier Estado miembro "ahora o en el futuro", el DSA crea un "mínimo común denominador" que impone las leyes del país menos tolerante a todos los miembros, afirmó la ADFI.

El homólogo vienés de la empresa estadounidense de interés público ADF se alegró cuando el propietario de X, Elon Musk, compartió su post con sus casi 222 millones de seguidores y añadió un simple "Sí".

"Muchos estadounidenses no se dan cuenta de que, debido a esta ley de la UE, la censura al estilo europeo podría estar llegando a nuestros espacios compartidos en línea", respondió a Musk la presidenta de la ADF, Kristen Waggoner. "Estados Unidos puede y debe tomar medidas para resistirlo".

Musk se ha enzarzado repetidamente con los reguladores europeos a cuenta de la AVD desde que adquirió la antigua Twitter, aunque su principal antagonista, el ex comisario de Mercado Interior Thierry Breton, dimitió repentinamente el pasado otoño después de que su exigencia unilateral de que Musk no entrevistara al entonces candidato presidencial Donald Trump sobre X provocó una investigación del Congreso.

'Construyendo el avión un poco a medida que lo vamos volando'

Los tres nuevos códigos de contenido australianos, con penalizaciones superiores a los 30 millones de dólares estadounidenses por infracción, fueron aprobados por el comisario de eSafety Grant el mismo día que el comité de Jordan expuso sus comunicaciones con una coalición publicitaria mundial sobre el uso de boicots para controlar qué contenidos permiten las plataformas e incluso contener el "contagio" de Trump.

Un organismo australiano de revisión regulatoria también anuló recientementela orden de Grant a X de bloquear un post del activista canadiense por la seguridad infantil Chris Elston que llamaba "mujer" a una activista transgénero." El año pasado, un tribunal australiano se negó a prorrogar el bloqueo "global" de Grant sobre otro post de X que mostraba un vídeo de un musulmán apuñalando a un obispo cristiano.

La declaración de Grant del 30 de junio aprobando los códigos decía que ella encargó a la industria en línea hace un año la redacción de códigos para proteger a los niños de "una gama de contenidos inapropiados para la edaden todo el ecosistema en línea" y les dio varias extensiones a la luz de "los desarrollos regulatorios nacionales e internacionales, incluyendo la edad mínima de las redes sociales."

Pero rechazó los borradores finales enabril bajo su autoridad de la Ley de Seguridad Online por no cumplir "las protecciones de seguridad requeridas". Ahora quiere más protecciones en torno a los "compañeros de IA y chatbots" a la luz de "informes anecdóticos de enfermeras escolares" según los cuales niños de tan solo 10 años los utilizan en gran medida y los bots fomentan "actos o comportamientos sexuales perjudiciales."

El contenido regulado por los códigos incluye tres categorías denominadas pornografía- "material que describe o representa prácticas o fantasías fetichistas específicas", "sexo real (no simulado) entre adultos que consienten" y "actividad sexual simulada de forma realista entre adultos", según Reclaim the Net.

También cubre"desnudos de alto impacto" u "otro material de alto impacto que incluya sexo, desnudos, violencia, consumo de drogas, lenguaje y temas de alto impacto", entre estos últimos "temas sociales como delincuencia, suicidio, drogodependencia y alcoholismo, muerte, enfermedad grave, ruptura familiar y racismo."

The New York Times predijo esta semana que el "hercúleo" esfuerzo de Grant podría servir de modelo para otros gobiernos de todo el mundo, aunque también reconoció que la ley es tan vaga que no está claro si cubre YouTube, el servicio online más popular entre los jóvenes australianos y el Gobierno no ha hecho públicos los resultados de su ensayo de verificación de edad.

"Puede que estemos construyendo el avión un poco mientras lo volamos", pero estoy muy seguro de que podemos conseguirlo", dijo Grant al Club Nacional de Prensa de Australia el mes pasado.

