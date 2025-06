Milei niega el indulto a Cristina Kirchner: "Es un disparate"

Publicado por Williams Perdomo 20 de junio, 2025

El presidente de Argentina, Javier Milei, aseguró que no está considerando dar un indulto a Cristina Fernández de Kirchner, expresidente socialista, condenada por corrupción. Milei sostuvo que intervenir en el caso sería un "disparate" y se negó a analizar la decisión de la Justicia sobre el tema.

“Es un disparate. Si yo pregono la independencia de la Justicia, que la Justicia falle y haga lo que considera pertinente, que dicho sea de paso, es una materia que no manejo. No tengo ni la más mínima intención de algo así. Nuestro lema de campaña es ‘el que las hace las paga’. Un indulto me parece aberrante”, sostuvo el mandatario en una conversación con La Nación de Argentina.

“Un indulto significaría que, como no estoy de acuerdo con lo que hizo la Justicia… No me compete”, agregó.

Además, el presidente defendió la independencia de poderes y resaltó que hay que dejar que la Justicia actúe como considere. Milei insistió en que "el punto es que no hay que interferir" en las decisiones de los tribunales.

"Durante la campaña todo el tiempo me pedían que me expida sobre estos temas. Yo siempre dije lo mismo ‘hay que dejar actuar a la Justicia tranquila’. Lo que más me sorprende es que los que hacían este tipo de ataques eran los ñoños republicanos. En realidad, el punto es que no hay que interferir en la Justicia. Si ahora soy el Poder Ejecutivo, no debo interferir. ¿Y qué hago? No interfiero", expresó.

Las declaraciones de Milei se dieron horas después de que el tribunal ejecutor de la pena definiera que Kirchner podrá salir al balcón de su departamento mientras cumple su pena, luego de que supuestas ambigüedades en las condiciones de detención de la expresidenta (2007-2015) generaran una fuerte polémica.

La condena de Fernández de Kirchner El martes, un tribunal concedió a Kirchner la prisión domiciliaria sin detallar si podía seguir saludando a sus seguidores desde el balcón, como hizo a diario desde que la justicia ratificó la semana pasada su condena.

"Irán es enemigo de Argentina", dice el presidente

El presidente Milei también consideró -durante la entrevista- a Irán "enemigo" de Argentina y reafirmó su amistad y apoyo incondicional a Israel en el conflicto.

“Irán ya atentó contra la Argentina. Hubo dos atentados: AMIA y embajada de Israel, 114 muertos. Irán es un enemigo de la Argentina”, recordó Milei.