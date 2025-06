Los diputados británicos aprueban el aborto sin restricciones: hasta el momento del parto y sin necesidad de razones

Publicado por Israel Duro 18 de junio, 2025

Los diputados británicos aprobaron descriminalizar de facto el aborto hasta el momento del nacimiento. Así, gracias a los 379 votos que respaldaron la enmienda NC1 de la legisladora Tonia Antoniazzi, "no se comete ningún delito cuando una mujer actúa en relación con su propio embarazo". Es decir, que no habrá ninguna restricción ni necesidad de causa para un aborto químico hasta el último momento de la gestación. La Cámara de los Lores tiene ahora la última palabra para dar luz verde a esta medida.

Una segunda enmienda, la NC20, de Stella Creasy, pretendía eliminar todos los delitos tipificados a la hora de realizar el aborto, pero no llegó a ser votada entre las críticas del Gobierno a la iniciativa. La propuesta de la Dra. Caroline Johnson sobre la derogación del plan de píldoras por correo fue rechazada por 379 votos a favor y 117 en contra.

"Reduce al feto a una no entidad"

Varios diputados alzaron la voz durante el debate para oponerse con contundencia contra las enmiendas del proyecto de ley, que se aplicará en Inglaterra y Gales en sustitución de la norma vigente, que prohíbe el aborto a partir de la semana 24. Por ejemplo, Julia López, diputada por Hornchurch y Upminster, denunció la "emboscada procedimental" que "reduce al feto a una no entidad".

Además, también se abordó el peligroso sistema de envío de píldoras por correo, "la verdadera clave del aumento de los procesamientos de mujeres por aborto", según apunta la organización provida Sociedad Para la Protección del Niño No Nacido. La diputada Rebecca Paul señaló que fue la "decisión irresponsable" de los diputados del último Parlamento de introducir las píldoras por correo durante la pandemia lo que falló a mujeres como Carla Foster, y la decisión de convertirlo en permanente lo que permitió a Stuart Worby envenenar a su pareja embarazada con píldoras abortivas, matando a su bebé de 15 semanas.

"Este es un día oscuro, quizá el más oscuro desde 1967"

La directora de Políticas Públicas de SPUC, Alithea Williams, declaró: "Este es un día oscuro, quizá el más oscuro desde 1967, pero sé que no se rendirán ahora. Este cambio se ha hecho después de sólo dos horas de debate, con poca antelación. No figuraba en el programa del Gobierno y, desde luego, no refleja la opinión pública. Esto significa que está sujeta a impugnación en la Cámara de los Lores, y seguiremos luchando contra ella allí. Y seguiremos haciendo campaña para acabar con las píldoras por política, la verdadera causa de los horribles abortos tardíos que el lobby abortista ha estado explotando cínicamente".

"Es espantoso y desgarrador que los diputados hayan votado a favor de esta propuesta extrema y bárbara. Nuestra ya progresista ley del aborto permite que se mate a unos 300 000 bebés al año. Ahora, incluso la protección muy limitada que ofrece la ley está siendo eliminada por los diputados, que parecen no tener compasión por los bebés en el útero, ni siquiera por aquellos que están listos para nacer vivos. Han demostrado lo desconectados que están de un público que, sin duda, NO está de acuerdo con el aborto hasta el momento del nacimiento".

El 62% de los británicos quieren que el aborto ilegal siga siendo delito penal

Esta última afirmación es lo que se desprende de las últimas encuestas. Según los sondeos, el 62 % de la población está de acuerdo en que "el aborto ilegal debe seguir siendo un delito penal para proteger tanto al feto como a las mujeres vulnerables que podrían verse obligadas a abortar contra su voluntad, por ejemplo, por una pareja maltratadora". Apenas un raquítico 5 % apoya ampliar el límite del aborto hasta el momento del nacimiento.