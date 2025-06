Claudia Macero conversa con Orlando Avendaño, de VOZ, en el Foro Madrid en Paraguay: “La diplomacia nos falló”

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 13 de junio, 2025

En el IV Encuentro Regional del Foro Madrid en Asunción, Paraguay, el editor senior de VOZ, Orlando Avendaño, sostuvo una conversación con Claudia Macero, coordinadora de comunicaciones de Vente Venezuela, el partido de la líder opositora venezolana María Corina Machado. Macero fue una de las rehenes que estuvo más de un año encerrada en la Embajada de Argentina en Caracas debido a las amenazas del régimen de Nicolás Maduro.

La conversación dejó al descubierto el gran costo humano de resistir el amedrentamiento, las amenazas y la violencia psicológica ejercida por el régimen chavista durante meses y el abandono diplomático que sufrieron los miembros de Vente.

Macero pasó más de 400 días en la Embajada de Argentina en Caracas junto a Magalli Meda, Pedro Urruchurtu, Humberto Villalobos y Omar González, todos miembros primordiales del equipo de Machado, resguardados tras recibir duras amenazas del régimen de Nicolás Maduro. Recientemente, todos fueron liberados gracias a la ‘Operación Guacamaya’, un operativo secreto liderado por la Administración Trump. En la entrevista con Avendaño, Macero relató en detalle las condiciones extremas dentro de la sede diplomática, donde vivieron sin agua, sin luz, sin privacidad y bajo constante vigilancia del régimen chavista.

“Imagínense estar en un espacio cerrado que no es tu casa, rodeados y solamente con la comida que ellos dejaban pasar. Nos vigilaban con drones, con perros, grababan desde áreas comunes. A veces no tienes que entrar físicamente para violar la autonomía de una Embajada”, afirmó.

La conversación, que reveló detalles inéditos, también expuso el fracaso de la comunidad internacional.

“Todos los mecanismos que debieron activarse fallaron. Se prometieron salvoconductos que luego fueron cancelados. Lo que ocurrió en la Embajada es la prueba del silencio diplomático”, denunció Macero.

“Reconozco y agradezco la labor del Gobierno de Argentina, pero lamentablemente la Operación Guacamaya se llama así porque solo las guacamayas llegaron a la Embajada. Ningún cuerpo diplomático en Caracas se atrevió a ir a apoyar a pesar de los miles de cartas que se enviaron”, atizó la jefa de comunicaciones de Vente.

Avendaño, reconocido periodista venezolano que también ha sido amenazado públicamente por los cabecillas del régimen, cuestionó fuertemente a los cuerpos diplomáticos en Caracas, que abandonaron a su suerte a los miembros de Vente.

“La diplomacia falló no solo porque no estuvo a la altura o no supo ser eficiente para enfrentarse a un régimen criminal. En Caracas, lastimosamente, hay embajadores que se van de cócteles con criminales del régimen, verbigracia el embajador de Suiza”, dijo Avendaño, quien luego destacó el papel del secretario de Estado, Marco Rubio, involucrado en la liberación de los secuestrados en la Embajada de Argentina.

“Los mejores embajadores son los menos diplomáticos, y hay uno en particular que está cambiando el mundo: Marco Rubio, el hispano más poderoso del mundo, un gran aliado de MCM y de ustedes en particular, que se involucró en una operación para que ustedes sean libres”, dijo Avendaño.

Macero reconoció la labor de Rubio, especialmente por su claridad para denunciar a los regímenes comunistas de la región, incluyendo a Cuba y Nicaragua, además de Venezuela.

“Esa operación no inició con mis compañeros. Debo recordar que salí antes y formó parte de la misma operación liderada por EEUU. La claridad de Marco Rubio la valoramos muchísimo, el secretario de Estado habla con la verdad cuando dice que no puede haber una libertad plena en la región cuando hay un régimen como el de Nicolás Maduro amenazando y cometiendo crímenes en el hemisferio”, afirmó Macero.

Durante la entrevista, Avendaño también recordó el papel histórico que jugó todo el equipo de Vente Venezuela en las elecciones presidenciales del 28 julio de 2024, cuando la oposición venezolana logró recabar la gran mayoría de las actas electorales que demostraron un triunfo aplastante contra el régimen de Maduro.

“El año pasado todos los ojos del mundo se posaron sobre Venezuela después de años de apatía. Eso es un logro de María Corina Machado. Ella junto a su equipo y ustedes lograron un hito impresionante: no ganar una elección, que eso ya había pasado, sino demostrar que ganaron una elección. Los venezolanos lo sabíamos, pero Lula; Petro, también tenían las pruebas en sus manos, por lo que no podían ser tan cómplices como hubiesen querido”, dijo Avendaño. “Luego las protestas, los arrestos, la salida de Machado de la clandestinidad; el secuestro de María Corina. Entonces, ¿qué expectativas hay ahora? ¿Qué puede pasar? ¿Claudia, por qué crees que todavía debemos tener esperanza como bien dice MCM?”.

Macero explicó que la esperanza pasa, en gran medida, por el clamor popular y la voluntad del pueblo venezolano por conquistar su libertad: “Durante la campaña presidencial, la gente se levantó rápidamente de la decepción de anteriores liderazgos. Eran mares y mares de gente. El pueblo entendió que no es normal vivir bajo el socialismo, bajo un régimen como el de Maduro”.

Además, siguió Macero, “tenemos el liderazgo de MCM y tenemos a los aliados de Maduro atados de manos, porque ya saben que verse vinculados con el tirano, un violador de derechos fundamentales tiene un costo muy alto”.

Sin embargo, Macero advirtió que el régimen sigue teniendo dos armas fundamentales de su lado: la represión y parte del financiamiento.

“Queda el aparato represivo del régimen, que usándose para matar, secuestrar y desaparecer gente. Por eso MCM está en resguardo”, dijo Macero. “Lo otro que les quedan es el financiamiento. No podemos pretender que una empresa mantenga relaciones comerciales normales con el régimen”.

Por ello, Macero pidió a los aliados del foro que sigan denunciando a las empresas que pretenden seguir haciendo negocios turbios con el régimen y presionando para lograr sanciones efectivas para debilitar aún más a Maduro y sus aliados.

“Hay más de 800 presos políticos en Venezuela. No dejemos de hablar de lo que sucede. Que la verdad sea el motor de todo esto”, sentenció Macero.