La ONU alerta sobre una crisis de fertilidad alentada por el desinterés de los políticos

Publicado por Alejandro Baños 11 de junio, 2025

Tomando las referencias de muchos ciudadanos que alegan, como principales razones, las políticas ineficaces vinculadas a la natalidad y al mantenimiento de un hijo y su situación financiera personal, altos organismos están alertando sobre una crisis de fertilidad en todo el mundo.

El último en hacerlo ha sido el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) a través de su informe anual Estado de la Población Mundial, en el que incluyó una encuesta a 14.000 personas de 14 países.

En el informe, esta agencia integrada en la Organización de Naciones Unidas (ONU) detalló cuáles son los motivos que han llevado al surgimiento de esta crisis de fertilidad, como el desinterés mostrado por los políticos para revertir la situación o la ineficacia de algunas de sus medidas.

"Cuando los responsables políticos y los expertos dan la voz de alarma sobre las tasas de fecundidad, suelen suponer que si la gente tiene hijos es porque puede y quiere, y si no los tiene es porque no puede o no quiere", subrayó la UNFPA en su informe.

La economía, otro de los problemas

Pero la agencia de la ONU va más allá, haciendo público que, de esos 14.000 encuestados, la mayoría apuntó a "preocupaciones económicas" como el principal argumento por el que deciden no tener hijos o no tener los que desean.

"La encuesta muestra que la mayoría de las personas desean tener dos o más hijos, pero temen no poder hacerlo realidad", señaló la UNFPA. "Más de la mitad afirmó que las preocupaciones financieras, como los costos de la vivienda, el cuidado infantil y la inseguridad laboral, probablemente les llevarían a tener menos hijos".

Y dentro de esa mayoría, el 39% dijo que "las limitaciones financieras habían afectado o afectarían su capacidad para alcanzar el tamaño de familia deseado".

La directora ejecutiva de la UNFPA, la doctora Natalia Kanem, opinó que, para solucionar esta crisis, hay que "responder" a lo que la gente reclama.

"Un gran número de personas no puede formar las familias que desea. El problema es la falta de opciones, no el deseo, con graves consecuencias para las personas y las sociedades. Esa es la verdadera crisis de fertilidad, y la solución reside en responder a lo que las personas dicen necesitar: licencia familiar remunerada, atención de fertilidad asequible y parejas que las apoyen", señaló.