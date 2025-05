Zelenski propone una reunión a Putin con Trump presente

Publicado por Alejandro Baños 28 de mayo, 2025

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, propuso a su homólogo ruso, Vladímir Putin, una reunión con la que avanzar hacia el fin de la guerra en la que esté presente Donald Trump.

"Si Putin no se siente cómodo con una reunión bilateral, o si todos prefieren una reunión trilateral, no me molesta. Estoy listo para cualquier formato", señaló Zelenski, en declaraciones recogidas por AFP.

Al mismo tiempo, el presidente ucraniano instó a la Administración Trump a que aplique nuevas sanciones contra Rusia, principalmente sobre su "sector energético y su sistema bancario".

Zelenski también hizo alusión a las peticiones y propuestas realizadas por el Kremlin, afirmando que "las leerán y responderán".

Respecto a los 50.000 soldados que Putin acumuló cerca de la región ucraniana de Sumi, Zelenski dijo que la pretensión de su homólogo ruso es la de crear "una zona de amortiguamiento" en esa ubicación.

Estas declaraciones se produjeron minutos antes de que Zelenski pusiese rumbo a Berlín, donde mantendrá un encuentro con el canciller alemán, Friedrich Merz.

Trump: "Putin está jugando con fuego"

Ante las últimas ofensivas perpetradas por Putin contra Ucrania, Trump dijo que el presidente ruso "está jugando con fuego".

"Lo que Vladímir Putin no comprende es que, si no fuera por mí, ya habrían ocurrido muchas cosas realmente malas a Rusia, y quiero decir muy malas. ¡Está jugando con fuego!", escribió el presidente en Truth Social.

Un día antes, Trump fue más contundente con el presidente ruso, respecto a los bombardeos que lanzó contra Ucrania. "¡No estoy contento con lo que está haciendo Putin! Está matando a mucha gente. ¡Y no sé qué demonios le ha pasado a Putin! Lo conozco desde hace mucho tiempo. Siempre me he llevado bien con él. Pero está enviando cohetes a las ciudades y matando gente. Y no me gusta nada", señaló.

Rusia derribó 296 drones ucranianos

En las últimas horas, las autoridades rusas aseguraron que lograron derribar 296 drones. Muchos de ellos se dirigían a Moscú para paralizar el tráfico aéreo.

"A lo largo de la pasada noche (...), los sistemas de defensa antiaérea destruyeron e interceptaron 296 drones aéreos ucranianos", declaró el Ministerio de Defensa de Rusia, en declaraciones recogidas por AFP.