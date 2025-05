Nuevas tensiones con México: EEUU suspende la visa de la gobernadora de Baja California

Publicado por Williams Perdomo 13 de mayo, 2025

Estados Unidos suspendió la visa de la gobernadora de Baja California (México), Marina del Pilar Ávila Olmedo, la información fue confirmada por la mexicana en una comparecencia ante los medios de comunicación. No se detalló sobre las razones que llevaron a la decisión.

Ávila resaltó que la medida se tomó en un "contexto binacional complejo”.

“Que el Departamento de Estado de los Estados Unidos haya cancelado mi visa no significa que haya hecho algo malo, es una decisión administrativa, no una acusación. No hay delito, no hay una falta", dijo la gobernadora.

De igual manera, la política -que pertenece al partido político del Gobierno mexicano- explicó que no se le comunicó la razón del revocamiento y declaró a los medios que “cualquiera que sea la razón, estoy tranquila”.

La presidente de México, Claudia Sheinbaum, también se refirió al caso y sostuvo que las autoridades estadounidenses no le informaron sobre la situación. Al se preguntada sobre las causas que llevaron a la suspensión de la visa, Sheinbaum pidió "no adelantarse".

"Hasta ahora se va a solicitar la información para saber cuáles son las causas de por qué se retira estas visas. Entonces, no nos adelantemos, vamos a esperar la información y no fuimos notificados", respondió la presidente mexicana.

Entre tanto, la Embajada de Estados Unidos en México indicó que los registros son confidenciales.

“Los registros de visas son confidenciales, según la ley estadounidense; por lo tanto, no podemos discutir los detalles de cada caso de visa”, precisó a El Universal la vocería de la embajada.

Por su parte, una investigación de El Universal reseñó que "fuentes de alto nivel reconocen que la medida de retirar las visas sí está relacionada con investigaciones que se siguen contra un grupo de funcionarios y políticos que, presuntamente, mantienen vínculos, directos o indirectos, con el crimen organizado".

Además, las fuentes confirmaron al periódico mexicano que una de las razones sería la frecuencia con la que Ávila Olmedo y su esposo, el exdiputado panista Carlos Torres Torres, cruzan la frontera. También el arraigo que tienen en San Diego (Estados Unidos), "donde serían los propietarios de diversos bienes raíces a través de prestanombres".