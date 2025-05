Los Carney: ¿quién es la familia del nuevo primer ministro de Canadá?

Publicado por Carlos Dominguez 10 de mayo, 2025

El 28 de abril, Canadá eligió a Mark Carney como primer ministro. Antiguo gobernador del Banco de Inglaterra y exasesor de Justin Trudeau, este liberal ha capitalizado la idea de Trump, de querer convertir a Canadá en el estado 51, para hacerse con el poder.

Como banquero, también ha sabido convencer a su gente de que es el candidato ideal para hacerle frente a las medidas arancelarias del presidente estadounidense.

Lo que los canadienses parecen olvidar es que la experiencia de Carney como banquero le proporcionó un profundo conocimiento de los sistemas financieros, lo que pudo haberle permitido elaborar un plan para utilizar a la banca como mecanismo de represión contra los manifestantes del Convoy de la Libertad en 2022.

A pesar de las pésima aprobación con la que contaba Trudeau, Carney ha logrado continuar con la tradición liberal de su predecesor, a tal punto que la provincia de Alberta, cansada de años de ataque por parte del Gobierno federal, ya ha puesto sobre la mesa la idea de un posible referéndum independentista.

Mucho se sabe del líder del Partido Liberal, pero ¿quién es su familia y qué rol juega dentro de todo este despropósito de políticas liberales y verdes que están llevando a varias provincias de Canadá a la bancarrota moral y económica?

Los Carney, una pareja que le debe todo a la fantasía del 'cambio climático'

Durante una aparición en el Daily Show de John Stewart, Carney dijo hace unos meses que es un outsider y que desea traer una nueva perspectiva y aproximación al paisaje político canadiense.

El primer ministro se quiere posicionar como un outsider, pero no lo es. Su esposa, Diana Fox, creció en la Inglaterra rural y es hija de un criador de cerdos. Fox se formó en Oxford y es economista, experta en políticas medioambientales. Igualmente ha participado en causas de 'justicia social' y ha publicado diversos trabajos de investigación sobre política climática.

Asimismo, Fox Carney ha formado parte de think tanks progresistas en Canadá y Reino Unido, concentrados en política energética y climática. La primera dama canadiense también ha formado parte de los Consejos de varias organizaciones medioambientales como lo son: ClientEarth y Beyond Net Zero.

Mark Carney y Diana FoxAFP.

Como investigadora agrícola, Fox ha trabajado en en África y en 2013, como vicepresidenta de investigación del think tank Canadá 2020, redactó un documento de referencia acerca del impuesto sobre el carbono.

Su idea era la de reavivar el debate sobre este tipo de impuesto con el propósito de "construir un plan con el que los canadienses se identifiquen".

$1.2 millones. Sin embargo, Diana Carney se encontraba predicando la frugalidad en su blog, enseñándole a la gente cómo reciclar lápices y reutilizar carpetas de anillas para ahorrar en papelería durante el año escolar, The Daily Mail. En el 2013, el salario de Mark Carney, como gobernador del Banco de Inglaterra, era de casiSin embargoDiana Carney se encontrabaen su blog, enseñándole a la gente cómoparadurante el año escolar, reportó

En 2021, Fox se incorporó al Eurasia Group -una empresa de consultoría e investigación política que afirma que la presidencia de Donald Trump se encuentra entre los riesgos más importantes de 2025- como asesora principal. Allí trabajó estrechamente en cuestiones climáticas con Gerald Butts, quien es antiguo asesor jefe y amigo íntimo de Justin Trudeau.

Acuerdo de París y en la elaboración del primer plan nacional de cambio climático de Canadá. Como secretario principal de Justin Trudeau, se encargó de supervisar la política económica y las iniciativas climáticas, incluida la aplicación de un precio del carbono para toda la economía. Gerald Butts desempeñó un papel importante en la negociación dely en la elaboración del primerde Canadá. Como secretario principal de Justin Trudeau, se encargó de supervisar la política económica y las, incluida la aplicación de unpara toda la economía.

Luego de unirse a Eurasia Group dijo que "tras muchos años de olvido, por fin se reconoce la lógica que subyace a la acción por el clima". Asimismo, Fox Carney afirmó: "Al entrar en una nueva era, abundan las oportunidades. Sin embargo, las empresas y los inversores se enfrentan a un nuevo reto: cómo acelerar la acción en espacios desconocidos y hacerlo en un plazo muy breve".

Fox Carney también ha contribuido a desarrollar marcos de reflexión sobre el objetivo de "emisiones netas cero" de gases de efecto invernadero, el papel que desempeñarán las emisiones negativas en este esfuerzo y la forma de canalizar el capital hacia las empresas que se consideren ecológicamente responsables.

En declaraciones a The Daily Mail, Su padre Christopher Fox dijo que su hija es "una especie de guerrera ecológica".

Fox Carney ha escrito varias publicaciones relacionadas con el desarrollo sostenible: Cambio de las funciones públicas y privadas en la prestación de servicios agrícolas, Medios de vida sostenibles: lecciones de las primeras experiencias, y Gestión de los recursos naturales y cambio institucional.

El progresismo parece ser hereditario

La pareja tiene cuatro hijas: Cleo, Tess, Amelia y Sasha. Las creencias progresistas y la obsesión por el 'cambio climático' las ha heredado Cleo, quien ha captado la atención del público cuando apareció en marzo para presentar la victoria de su padre como líder del Partido Liberal.

Cleo Carney es miembro del Consejo de Bluedot Institute, una organización sin ánimo de lucro dedicada a la lucha contra el 'cambio climático', y colabora con Bluedot Living, una publicación dedicada a la vida sostenible. También ha trabajado en proyectos de educación medioambiental para jóvenes y ha hecho prácticas en TechMet LTD, una empresa de inversiones especializada en la obtención de minerales para la transición a la energía verde.

Cleo Carney y Marc CarneyCaptura Cleo's Clean Cooking - Bluedot Living.

En 2023, Cleo Carney organizó una serie de conversaciones sobre cocina sostenible y clima, en la que su padre habló de la intersección entre alimentación, sostenibilidad y política. También es miembro del Programa de Eficiencia de Recursos de Harvard, que dirige iniciativas de sostenibilidad impulsadas para reducir los residuos y el consumo de energía.

En cuanto a Sasha Carney, se sabe que es una poeta canadiense, que se identifica como 'no binaria', y que cursó estudios de Inglés, así como de la Mujer, género y sexualidad en la Universidad de Yale. Actúa regularmente con Voke, un grupo de spoken word centrado en el colectivo LGBTQ. Sus obras han sido publicadas por The Poetry Society y The Yale Herald.

Las otras dos hijas de la pareja se mantienen alejadas de la vida pública y se sabe muy poco de ellas.

Mark Carney es también padrino de uno de los hijos de la exviceprimera ministra de Canadá, Chrystia Freeland, quien fue la portavoz y punta de lanza de la represión que sufrió el pueblo canadiense durante las protestas contra las excesivas medidas sanitarias que implementó el Gobierno federal de Justin Trudeau en 2022.