“Fue una extracción”: La Administración Trump niega haber negociado con el régimen chavista para la liberación de los opositores asilados

Publicado por Virginia Martínez 8 de mayo, 2025

La Administración del presidente estadounidense Donald Trump desmintió este jueves al ministro del Interior de la dictadura venezolana, Diosdado Cabello, luego de que este asegurara que la liberación de los colaboradores de la líder opositora María Corina Machado de la embajada de Argentina en Caracas —en la cual estaban asilados— fuese el resultado de una negociación entre las partes. “Primero que todo, debo rechazar esa premisa por completo. No voy a comentar ninguna de esas afirmaciones, que son solo eso. Lo que sí sé es que estas personas ya están fuera de peligro mientras seguimos trabajando para rescatar a más personas”, comentó la portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Tammy Bruce, luego de ser preguntada sobre las palabras de Cabello.

Por otra parte, al ser consultada sobre diferentes reportes en los que se aseguraba que la liberación fue parte de una operación en la que agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) se aprovecharon de una brecha de seguridad para sacar a los rehenes, Bruce decidió no responder, al detallar que “Eso me suena como una película, claro que no haré ningún comentario sobre chismes ni especulaciones”. Finalmente, Bruce explicó que, una vez todos los detalles que se puedan revelar sobre la operación de extracción de los líderes opositores venezolanos estén disponibles, se harán saber a través de los voceros correspondientes.

Extracción y presión

Otra figura de la Administración Trump que negó públicamente cualquier negociación con la dictadura venezolana fue la vocera para las Américas del Departamento de Estado, Natalia Molano, quien destacó durante una entrevista con el canal VPITV que lo sucedido no fue más que una operación de extracción, y añadió que el Gobierno estadounidense no dejará de presionar a la tiranía socialista de Nicolás Maduro. “No fue ningún tipo de negociación, fue una extracción, una operación muy precisa. Al igual que no fue una negociación lo de los seis ciudadanos americanos… trabajamos con las partes que sí tienen presencia dentro de Venezuela. Estamos poniendo la mayor presión posible, limitando cualquier flujo de ingreso de la dictadura de Maduro (…) vamos a seguir cortando cualquier tipo de recurso para ponerle más presión y apoyar al pueblo venezolano”, detalló Molano.

Los opositores liberados fueron Magalli Meda, Omar González, Claudia Macero, Pedro Urruchurtu y Humberto Villalobos. Todos forman parte de Vente Venezuela, el cual es el partido de Machado y el más importante hoy en día dentro de la oposición venezolana. Estos cinco líderes opositores decidieron refugiarse en la embajada luego de que la dictadura chavista emitiera órdenes de detención en su contra, tras acusarlos sin ningún tipo de prueba de participar en planes conspirativos.