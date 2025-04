Zelenski rechaza la propuesta de paz de Trump que implicaba darle Crimea a Rusia

Publicado por Luis Francisco Orozco 23 de abril, 2025

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, rechazó este martes una propuesta de la Administración del presidente estadounidense Donald Trump, en la que se contemplaba reconocer el control de Rusia sobre Crimea como parte de un acuerdo de paz propuesto la semana pasada en París. “Ucrania no reconocerá legalmente la ocupación de Crimea. No hay nada de qué hablar al respecto. Esto va en contra de nuestra Constitución”, declaró Zelenski durante una rueda de prensa.

De igual manera, el presidente ucraniano cuestionó cuáles concesiones haría Moscú si Ucrania renunciara por completo a su aspiración de formar parte de la OTAN, e incluso criticó la propuesta planteada por funcionarios del gobierno estadounidense sobre otorgarle a la Casa Blanca el control de las operaciones de la central nuclear de Zaporiyia, ubicada en el sur de Ucrania y ocupada por el Ejército ruso desde el inicio de su invasión en 2022. “La planta no funcionará sin Ucrania y sin el conocimiento técnico ucraniano”, advirtió Zelenski.

"La oferta final"

Según reveló Axios en un artículo publicado este martes, la propuesta de Trump le fue comunicada tanto a ucranianos como a rusos la semana pasada, y no solo incluía el reconocimiento de Crimea como parte de Rusia, sino también el reconocimiento no oficial del control de Moscú sobre casi todas las áreas que el ejército ruso ha venido ocupando desde que el Kremlin decidió invadir suelo ucraniano. De acuerdo con lo publicado por el medio, el documento de una página fue descrito por el líder republicano como “la oferta final” para alcanzar un acuerdo de paz.

El medio también señaló que la Administración Trump amenazó tanto a Rusia como a Ucrania con retirarse de las negociaciones si ambas partes no alcanzaban un acuerdo lo antes posible. A pesar de que la propuesta plantea ciertas concesiones para Ucrania, lo cierto es que el gobierno de Zelenski considera que el marco de paz propuesto por el presidente estadounidense resulta claramente favorable a los intereses de Rusia. “La propuesta dice muy claramente qué beneficios tangibles obtiene Rusia, pero solo menciona de forma vaga y general lo que Ucrania recibirá”, le comentó a Axios una fuente cercana al gobierno ucraniano.

¿Qué gana Ucrania?

De acuerdo con la propuesta de Trump, Ucrania obtendría una “garantía de seguridad sólida” que se basaría en un grupo ad hoc de varios países europeos y naciones no europeas aliadas. A pesar de esto, Axios explicó que el documento no muestra con claridad detalles sobre el funcionamiento de esta operación de mantenimiento de la paz, y tampoco mencionó explícitamente la participación de los Estados Unidos en este grupo.

Por otra parte, de aceptar el acuerdo, Ucrania recuperaría una parte de la región de Járkov, la cual está actualmente ocupada por Moscú. De igual manera, Ucrania obtendría el derecho de paso sin ningún tipo de restricción por el río Dniéper, el cual resulta estratégicamente importante al atravesar zonas clave del frente en el sur del país.

El plan de Trump también le brindaría a Ucrania tanto compensación como asistencia para la reconstrucción del país. Sin embargo, en esta parte del acuerdo no se especifica cuál sería la fuente de financiación para dichos recursos.

Asimismo, el documento hace referencia a un acuerdo mineral entre Washington y Kiev, cuya firma, según Trump, estaría prevista para este jueves.

¿Qué gana Rusia?

De acuerdo con lo planteado por el Gobierno estadounidense en su propuesta, Rusia obtendría varios beneficios tanto diplomáticos como económicos. Además del reconocimiento de su control tanto en Crimea como en Lugansk, Zaporiyia, Jersón y Donetsk, la Casa Blanca se comprometería a evitar que Ucrania forme parte de la OTAN. A pesar de esto, el acuerdo detalla en este punto que sí permitiría que Ucrania se integre a la Unión Europea.

Por otro lado, Trump levantaría las sanciones impuestas a Rusia desde 2014 e incluso establecería una cooperación económica reforzada con Washington, con especial énfasis en los sectores industriales y energéticos.