Trump detuvo un ataque militar de Israel contra Irán para mantener las negociaciones con Teherán sobre su programa nuclear

Publicado por Luis Francisco Orozco 17 de abril, 2025

El New York Times reveló en un artículo publicado este miércoles que el presidente estadounidense Donald Trump detuvo hace pocas semanas un ataque aéreo de Israel contra instalaciones nucleares del régimen iraní en el país persa, con el fin de mantener en pie sus negociaciones con Teherán para limitar su programa nuclear. Según informó el medio, varios funcionarios de la Administración Trump revelaron bajo condición de anonimato que el líder republicano le comunicó sobre su decisión de cancelar la operación contra Irán —la cual requería de apoyo estadounidense— al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu durante su visita a Washington la semana pasada. En dicha visita, Trump le comunicó a la prensa, mientras se encontraba junto a Netanyahu en el Despacho Oval, que su gobierno iniciaba oficialmente conversaciones con el régimen iraní.

El Times explicó que el líder republicano llegó a la decisión de tomar la vía diplomática con Irán luego de meses de un fuerte debate interno entre varios de sus asesores sobre cuál sería la forma más eficiente de abordar el desafío nuclear de Teherán. Si bien hubo varios funcionarios de su gabinete que estaban de acuerdo con la acción militar propuesta por Israel, el medio explicó que al final hubo un consenso a favor de la vía diplomática luego de que el régimen iraní mostrara numerosas señales de que estaba dispuesto a negociar.

Detalles sobre la operación

De acuerdo a lo revelado por el medio, el Gobierno de Israel tenía planeado ejecutar el ataque aéreo contra las instalaciones nucleares de Irán en mayo, esperando contar con un respaldo tanto militar como político de los Estados Unidos ante la más que probable condena y represalias que sufriría no solo en Oriente Medio sino también en varios países de Occidente. El objetivo principal de esta operación no era otra cosa que retrasar considerablemente la capacidad del régimen iraní para fabricar armas nucleares por al menos 12 meses. Sin embargo, el Times explicó que Trump se mostró escéptico con la idea de apoyar semejante operativo, ya que el debilitamiento que este causaría contra la capacidad nuclear de Irán no era lo suficientemente fuerte o longevo como para aceptar como precio a pagar una acción militar que podría desestabilizar aún más la región.

Al momento en que Israel le propuso a la Administración Trump formar parte de la operación, la cual consistía en bombardeos extensos en los que se buscaría inicialmente diezmar las defensas aéreas iraníes para ejecutar una ofensiva sostenida, el general Michael Kurilla y el asesor de Seguridad Nacional Michael Waltz se mostraron favorables a la acción, e incluso discutieron cómo los Estados Unidos podían asistir a Israel. A pesar de esto, el Times detalló que varias figuras convencieron a Trump de que la operación podía ser contraproducente, incluyendo al vicepresidente JD Vance, la directora de Inteligencia Nacional Tulsi Gabbard o el secretario de Defensa Pete Hegseth.