Entrevista para Voz News con el exdiplomático Nehemías Jaén: ¿Hasta dónde puede negociar China en la guerra comercial?

Publicado por Luis Francisco Orozco 9 de abril, 2025

En el noticiero de Voz News, la productora ejecutiva Karina Yapor entrevistó al politólogo y exdiplomático de Panamá en China Nehemías Jaén, con quien profundizó sobre la actualidad de China en medio de esta guerra arancelaria con los Estados Unidos, y cuál sería el poder de negociación del régimen comunista del dictador Xi Jinping en su batalla comercial con el presidente estadounidense Donald Trump.

“Contrario a otros países, China definitivamente tiene la capacidad y múltiples formas de tomar medidas retaliatorias”. Asimismo, ante la pregunta sobre si China podría mantener su modelo, en el cual no gastan ni consumen lo que producen, además de ofrecer sueldos desproporcionadamente bajos a muchos de sus trabajadores, Jaén destacó que: “Si bien China tiene cómo responderle a los Estados Unidos, ellos también tienen su realidad económica. Sin embargo, no han llegado a los niveles de consumo interno que se habían propuesto, y por otra parte tienen un tema muy particular de sobreproducción”.

Puedes disfrutar la entrevista completa haciendo clic en el video de abajo.