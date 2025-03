El nuevo primer ministro de Groenlandia también rechaza las pujas de Trump por la isla

Groenlandia ya tiene un nuevo primer ministro después de las elecciones de marzo que dieron la victoria a los centrista demócratas. Jens-Frederik Nielsen tomó posesión del cargo el pasado viernes y ya ha hecho algunas declaraciones respecto a la idea de Donald Trump de adquirir la isla.

De la misma forma que sus predecesores, Nielsen rechazó por completo la posibilidad de que Estados Unidos adquiera o anexione la isla de Groenlandia, territorio autónomo con competencias limitadas de autogobierno frente a Dinamarca.

"El presidente Trump dice que Estados Unidos 'conseguirá Groenlandia'. Que quede claro: Estados Unidos no se la quedará. No pertenecemos a nadie más. Nosotros decidimos nuestro propio futuro", dijo Jens-Frederik Nielsen en un post de Facebook.

Los Demócratas, partido vencedor, mantiene una agenda soberanista si bien no apuesta por un proceso de independencia duro y rápido con Dinamarca. Pese a ello, el sentimiento independentista ha crecido en la isla y ello se refleja en el aumento de votos del partido Naleraq, la opción en el Parlamento local que más apuesta por la separación.

En su primera rueda de prensa como líder, hizo un llamamiento a la unidad política para combatir las presiones externas.

Sus declaraciones se dan después de la visita de JD Vance a la isla, el pasado viernes, cuando voló a la base aérea militar de Thule, en Pituffik. La base es el enclave militar estadounidense más septentrional del mundo y juega un importante papel en la vigilancia del Ártico.

Tensiones con Dinamarca por la cuestión groenlandesa

Dinamarca declaró el sábado que no aprecia "el tono" empleado por el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, quien criticó la supuesta inacción de Copenhague en la isla autónoma de Groenlandia, un estratégico territorio codiciado por el presidente Donald Trump.



"Estamos abiertos a las críticas pero, para ser sincero, no apreciamos el tono en el que fueron formuladas", dijo el ministro de Relaciones Exteriores danés, Lars Løkke Rasmussen, en un video en inglés en la red X.



"Así no es como se habla a sus aliados cercanos, y sigo considerando que Dinamarca y Estados Unidos son aliados cercanos", añadió.



La respuesta de Dinamarca pone fin a una semana de gran tensión entre ambos países, desencadenada cuando Estados Unidos anunció una visita no acordada de dirigentes norteamericanos al territorio autónomo.