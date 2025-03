Brasil: el expresidente Jair Bolsonaro será juzgado por "intento de golpe de Estado"

Publicado por Diane Hernández 26 de marzo, 2025

La mayoría de la Corte Suprema de Brasil votó este miércoles a favor de enviar a juicio a Jair Bolsonaro y a su grupo de colaboradores por "intento de golpe de Estado".

El expresidente brasileño y otros siete acusados, entre los que hay militares de alto rango y antiguos ministros de su Gobierno (2019-2022), fueron denunciados por la Fiscalía por "abolición violenta del Estado democrático de derecho, intento de golpe de Estado, implicación en organización criminal armada, daño calificado y deterioro de patrimonio".

Tras el fallo unánime del tribunal, compuesto por magistrados cercanos al gabinete de Lula da Silva, el brasileño ha quedado expuesto a una dura pena de prisión por estos delitos.

Detalles del caso que ponen a Bolsonaro al límite

La fiscalía sostiene que el exmandatario de derechas, de 70 años, lideró una organización criminal que buscó impedir la investidura del actual mandatario Luiz Inácio Lula da Silva, luego de perder las elecciones en 2022.

"Existen pruebas razonables que sustentan la denuncia", afirmó el relator del caso en el Supremo, el juez Alexandre de Moraes, quien ha señalado que el expresidente brasileño "conocía, manejaba y discutía el borrador" en el que se redactó el "plan".

Bolsonaro, que podría enfrentar una condena de hasta 40 años de prisión, no compareció en la sala del Supremo Tribunal Federal (STF) en Brasilia, y la ha preferido seguir por videoconferencia desde la oficina que, como parlamentario, tiene su hijo Flávio Bolsonaro en el Senado, junto a otros aliados.

Un juzgado al servicio de Lula

El magistrado Moraes, instructor especial para el asunto en la Corte Suprema ha estado al frente de las declaraciones que implican a Bolsonaro.

El presunto plan del que habla, contemplaba medidas como la elaboración de un decreto para justificar un "estado de defensa" e incluso el asesinato de Lula y del propio juez Alexandre de Moraes, alegó la fiscalía.

Entre los magistrados que decidieron dar continuidad al caso para juzgar a las ocho personas, también figuran Flávio Dino, exministro de Lula, y Cristiano Zanin, exabogado del presidente.

La investigación que presentan vincula además directamente a Bolsonaro con los disturbios del 8 de enero de 2023, cuando sus seguidores ingresaron a las sedes de los tres poderes en Brasilia.

Los otros implicados que irán al banquillo

Junto a Bolsonaro, son juzgados siete colaboradores, incluidos exministros como Walter Braga Netto (Defensa) y Anderson Torres (Justicia), y un excomandante de la Marina.

En esta supuesta trama denunciada por la fiscalía en un documento de más de 900 páginas hay en total 34 acusados.

Peligra la candidatura de Bolsonaro

El expresidente, que gobernó Brasil entre 2019 y 2022, aspira a competir en los próximos comicios a pesar de estar inhabilitado políticamente hasta 2030.

El propio Bolsonaro ha señalado que "la motivación no es jurídica, sino política". "El tribunal pretende impedir que me juzguen en 2026 (…), quieren impedir que me presente libre a las elecciones porque saben que, en una contienda justa, no hay ningún candidato capaz de ganarme", haciendo referencia a las próximas elecciones presidenciales en el país suramericano.

Jair además ha tildado su persecución y proceso legal como un "atentado contra la democracia".

Moraes, el juez más poderoso de Brasil

Alexandre de Moraes, es considerado la segunda persona más poderosa de Brasil.

Aunque no tiene el alcance e influencia del presidente, como juez del Supremo Tribunal Federal -la Corte Suprema de Brasil-, y especialmente como punta de lanza de dos extensas investigaciones contra grupos opositores a los que acusa de difundir noticias falsas y propagan la desinformación, el magistrado ostenta una inusual suma de facultades judiciales.

De manera unilateral, Moraes ha ordenado detenciones, impuesto multas, prohibido redes sociales, aplicado todo tipo de sanciones, y hasta ha actuado como investigador y juez a la vez.

Moraes, de 55 años, ha hecho uso de esas potestades con toda prodigalidad, varias veces contra miembros de la derecha opositora al gobierno de Lula da Silva. Jair Bolsonaro es ahora su nuevo centro de mira.