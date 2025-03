Estados Unidos e Israel negociaron con tres gobiernos africanos la reubicación de los desplazados de Gaza

Publicado por Luis Francisco Orozco 15 de marzo, 2025

Los gobiernos de Estados Unidos e Israel contactaron a funcionarios de tres gobiernos del África Oriental para plantear el uso de sus territorios como destinos para reubicar a los desplazados de la Franja de Gaza bajo el plan del presidente estadounidense Donald Trump, quien ha manifestado públicamente su intención de reubicar a los palestinos y hacer que los Estados Unidos se adueñe del territorio. El contacto de Washington y Jerusalén fue con Somalia, Sudán y la región separatista de Somalia llamada Somalilandia.

Diferentes medios de comunicación explicaron que funcionarios del gobierno de Sudán rechazaron la propuesta de los estadounidenses e israelíes, mientras que funcionarios tanto de Somalia como de Somalilandia comentaron tanto a The Associated Press (AP) como al Financial Times que no habían formado parte de ninguna reunión en la que se discutiera la reubicación de los palestinos desplazados en sus territorios.

Israel es quien lidera la iniciativa

Quienes sí confirmaron las reuniones fueron diferentes funcionarios de la administración Trump que, hablando bajo condición de anonimato, comentaron a AP que las discusiones sobre la reubicación de los desplazados tuvieron lugar recientemente, añadiendo que las negociaciones estarían en una primera etapa, por lo cual era apresurado determinar si estas habían mostrado algún progreso. Por otro lado, funcionarios del gobierno del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, también confirmaron las reuniones, pero no revelaron mayores detalles.

La agencia de noticias reveló que el acercamiento de los Estados Unidos e Israel con los tres países africanos comenzó en febrero, pocas horas después de que Trump presentara públicamente junto a Netanyahu su plan para reubicar a los palestinos y adueñarse de Gaza. De igual forma, AP detalló que son funcionarios del gobierno de Israel quienes están liderando las discusiones y los que más están presionando a los tres gobiernos africanos para materializar el plan lo antes posible.

Poco antes de la revelación de estas reuniones, el ministro de Finanzas de Israel, Bezalel Smotrich, comentó en una rueda de prensa que el gobierno de Netanyahu estaba trabajando arduamente para determinar los países alrededor del mundo que pudieran recibir a los refugiados palestinos. Smotrich, quien es un defensor de lo que él denomina como la emigración voluntaria de los palestinos, añadió que el gobierno de su país estaba creando un departamento de emigración como agencia adjunta al Ministerio de Defensa de Israel.