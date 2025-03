Análisis: las atrocidades en Siria, una consecuencia de la legitimidad otorgada a Al-Golani

Publicado por Leandro Fleischer 12 de marzo, 2025

Desde la caída del régimen de Bashar al-Asad en Siria y la toma de poder por parte del grupo islamista radical Hayat Tahrir al-Shams (HTS), Ahmed Al-Sharaa, también conocido por su nombre de guerra Abu Muhamad Al-Golani, líder de la organización y presidente de facto y supuestamente interino del país, ha intentado mostrar una imagen moderada.

De hecho, su nombre de guerra ha dejado de escucharse, comenzó a mostrarse vestido de traje dejando atrás su ropa de terrorista de una organización que en el pasado estuvo afiliada a Al-Qaeda y se reunió con varios líderes de Medio Oriente, Asia y Occidente, como así también con importantes referentes internacionales, como el secretario general de la ONU y el fiscal general de la Corte Penal Internacional (CPI), mientras prometía respetar a las minorías y establecer un Gobierno “inclusivo”.

De esta manera, todas estas personalidades que se reunieron con Al-Golani le dieron, de manera extremadamente apresurada, legitimidad a un Gobierno que generaba una gran desconfianza debido a que estaba (y está) liderado por una organización terrorista islámica.

Sin embargo, no ha pasado mucho tiempo hasta que se cayera la máscara detrás del saco, la corbata y los buenos modos de Al-Golani. Las imágenes que circulan por las redes con asesinatos y torturas a diversas minorías, como los cristianos y la población musulmana alauita, de la cual forma parte Al-Asad, siguen estremeciendo al mundo.

Por si esto fuera poco, Al-Golani incluso se ha atrevido a apuntar contra Israel por sus operaciones antiterroristas en la Franja de Gaza durante la masacre del 7 de Octubre y por llevar a cabo misiones con el fin de evitar que los terroristas también masacren a los drusos en el sur del país árabe y proteger la frontera norte del Estado judío.

La legitimidad brindada por la ONU, Europa y la CPI a Al-Golani



A principios de enero de 2025, menos de un mes después de la caída de Al-Asad, la ministra de Relaciones de exteriores alemana Annalena Bearbock y su par francés Jean-Noël Barrot visitaron a Al-Golani en Siria, donde se produjo una polémica después de que el líder sirio se negara a estrechar la mano de la funcionaria europea por motivos religiosos.

A pesar de la polémica, Barrot sostuvo que ambos ministros habían recibido garantías de Al-Golani de que su Gobierno ampliaría la participación en la transición política, en particular de las mujeres. Los europeos creían, y algunos aún creen a pesar de las atrocidades cometidas por HTS, que estaban (o están) ante un líder que dejó el islamismo radical por una postura democrática y pluralista. ¿Eso se llama ingenuidad, hipocresía o cinismo? Tal vez sea una combinación de todo.

Luego llegó el turno del probable abusador sexual y fiscal jefe de la Corte Penal Internacional Karim Khan, quien se reunió con Al-Golani en Siria a mediados de enero con el fin de garantizar que el régimen de Al-Asad rinda cuentas por los crímenes que cometió durante la guerra civil que azotó el país por 13 años, la cual dejó más de 500.000 muertos y más de 6 millones de desplazados.

El mismo Khan, quien emitió órdenes de detención para el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y su exministro de Defensa Yoav Gallant por presuntos “crímenes de guerra” por combatir a terroristas que perpetraron la peor masacre contra judíos desde el Holocausto por el simple hecho de ser judíos, fue a Siria a arrastrarse ante un líder de una organización terrorista islámica cuyo respeto por los derechos humanos no está, digamos, entre sus prioridades.

Como no podía ser de otra manera, el secretario general de la ONU y filoterrorista António Guterres, quien justificó la masacre del 7 de Octubre afirmando que no ocurrió “en el vacío”, se reunió a principios de marzo con Al-Golani en el marco de la cumbre que celebró la Liga Árabe en Egipto para abordar, principalmente, la reconstrucción de la Franja de Gaza.

La ONU afirmó que durante el encuentro entre el secretario general de la ONU y Al-Golani se abordó la “oportunidad histórica” que representa el nuevo Gobierno para Siria. Asimismo, señaló que Guterres ha reconocido los importantes pasos dados hacia una transición política en el país árabe.

Además, Guterres enfatizó en la necesidad de llevar a cabo un proceso inclusivo.

Claramente, el secretario general de la ONU no sabe lo que es la vergüenza. Días después de estas declaraciones, Al-Golani parece haberse burlado de él, y los yihadistas lanzaron su campaña de asesinatos y torturas.

Tras las atrocidades cometidas recientemente en Siria, Guterres sólo se limitó a condenar los hechos y pedir por la protección de los civiles, sin repudiar a nadie en particular. Además, cabe preguntarse a quién le pide que defienda a las personas; ¿a los mismos que cometen los asesinatos? Ridículo.

Por supuesto que no va a decir mucho más al respecto ni afirmar que no ocurrió “en el vacío” ni nada similar. Cuando los árabes matan árabes, es irrelevante. Para Guterres, como para tantos otros, no Jews, no news.

Durante la cumbre de la Liga Árabe, Al-Golani también se reunió con António Costa, presidente del Consejo Europeo, quien lo invitó a participar en la Conferencia anual sobre Siria, la cual tendrá lugar en Bruselas, Bélgica, el próximo 17 de marzo. Tal vez le extiendan la alfombra roja, que representará la sangre de las víctimas de los yihadistas.

Costa sostuvo en el encuentro que la Unión Europea (UE) enfatizó su compromiso con una transición política pacífica e inclusiva en Siria. Si no fuera trágico el asunto, generaría carcajadas generalizadas.

El cinismo de Al-Golani



Como se mencionó, desde la caída de Al-Asad a principios de diciembre de 2024, Israel ha desplegado fuerzas en una zona de amortiguación en los Altos del Golán, que separa a las fuerzas israelíes y sirias, y ha llevado a cabo ataques contra instalaciones militares para proteger a los drusos y su territorio.

Durante la cumbre de la Liga Árabe, en una declaración plagada de cinismo, Al-Golani instó a la comunidad internacional a presionar a Israel para que se retire del sur de Siria, ya que las operaciones israelíes representan, según él, una amenaza directa a la seguridad y la paz en toda la región.

Asimismo, en medio de los asesinatos contra las minorías en Siria, Al-Golani incluso se atrevió a responder a los repudios de Jerusalén por los asesinatos cometidos por los terroristas sirios, alegando que los israelíes “son los últimos que pueden hablar” de atrocidades debido a las “decenas de miles” de palestinos que murieron Gaza y el Líbano como consecuencia de la guerra, informó Reuters.

El Gobierno de Al-Golani también negó cualquier responsabilidad en los asesinatos.