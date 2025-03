El expresidente de Perú Pedro Castillo inicia una huelga de hambre desde la cárcel

Publicado por Israel Duro 11 de marzo, 2025

El expresidente peruano Pedro Castillo, encarcelado desde su fallido autogolpe de Estado, inició una huelga de hambre desde el penal de Barbadillo. En una carta manuscrita compartida en su cuenta de X, Castillo asegura que tomó esta decisión para denunciar "las injusticias" que se están cometiendo contra él.

En el texto de la publicación, Castillo, que firmó su misiva como "presidente en cautiverio" insistió en sus motivos: "Contra el politizado juicio oral y su anunciada condena en mi contra por delitos de rebelión y otros que no he cometido, me declaro en HUELGA DE HAMBRE".

Castillo pide que se cambie a los miembros del tribunal que le juzga

Su abogado, Walter Ayala, ratificó los argumentos de su cliente en una entrevista concedida a la radio RPP, de la que se hace eco AFP, insistiendo en que los miembros del Tribunal que iniciaron el juicio contra él el pasado 4 de marzo no son imparciales.

"La decisión de una huelga de hambre es porque está haciendo una protesta pacífica para que el mundo tenga conocimiento que se encuentra preso de manera injusta, arbitraria. Él no está de acuerdo con su detención y pide un tribunal imparcial".