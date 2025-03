El magnate mexicano Carlos Slim cancela sus proyectos con Starlink tras un polémico tuit de Musk que lo vincula con el crimen organizado

Publicado por Luis Francisco Orozco Verificado por 8 de marzo, 2025

El multimillonario mexicano Carlos Slim canceló oficialmente su cooperación con Starlink, la empresa del magnate sudafricano Elon Musk, luego de que este insinuara el pasado 26 de enero, a través de su cuenta de X -empresa de la cual es dueño-, que Slim tenía nexos con el crimen organizado de su país. Según varios medios mexicanos, este habría sido el motivo por el cual Slim decidió este viernes transferir los proyectos que tenía con Starlink a AST SpaceMobile y a otras empresas en China y Europa. Los proyectos con la famosa empresa de internet satelital habrían representado una inversión de $22,000 millones de dólares.

El tuit en cuestión era en respuesta a una publicación por parte de la cuenta Wall Street Mav, en la que se criticaba el hecho de que The New York Times, del cual Slim es su mayor accionista, publicara un artículo en el que argumentaba la forma en que la decisión del actual gobierno estadounidense de catalogar a los cárteles de droga de México como terroristas podía perjudicar al país.

“Carlos Slim es un multimillonario mexicano con una fortuna de más de 70.000 millones de dólares. Es el mayor accionista de las acciones que cotizan en bolsa de The New York Times. También se sabe que tiene vínculos significativos con los cárteles de la droga en México. No te conviertes en multimillonario en México sin ser parte de la red que controla y protege el sistema. The New York Times sabe con quiénes están conectados sus propietarios y están impulsando una narrativa que respalda los intereses comerciales de Carlos Slim y sus socios”, publicó la cuenta, con Musk retuiteando la publicación y colocando un emoji de una cara con una lupa, el cual fue interpretado por muchos como una actitud sarcástica ante la gravedad de la acusación.

Duro golpe para Starlink

La empresa del magnate mexicano, América Móvil, tenía como proyecto con Starlink mejorar toda su infraestructura de telecomunicaciones en el país latinoamericano, invirtiendo los $22,000 millones de dólares en los próximos tres años. La decisión podría representar un significativo impacto financiero para la empresa del multimillonario sudafricano, no solo al perder esta cantidad de dinero, sino también al volverse mucho más difícil concretar una asociación con América Latina en materia de telecomunicaciones.

Asimismo, Musk pierde a su principal socio en la industria en 25 países y podría terminar cediendo espacio ante una mayor presencia comercial de industrias chinas, las cuales buscarán expandir su influencia en el sector de las telecomunicaciones.