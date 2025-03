El hallazgo de una bomba de la II Guerra Mundial paraliza la mayor estación de trenes de París

Publicado por Israel Duro Verificado por 7 de marzo, 2025

El tráfico ferroviario quedó totalmente interrumpido el viernes en la Estación del Norte de París, la más transitada de Francia, tras el hallazgo de una bomba de la Segunda Guerra Mundial en la periferia de la capital. A pesar de que el ministro de Transportes, Philippe Tabarot, aseguro que "no hay ningún temor" en lo referente a la seguridad de los viajeros, los trenes no reanudarán su recorrido hasta el fin de las operaciones de desminado.

El artefacto "sin explotar" fue encontrado en la madrugada del viernes durante unas obras de mantenimiento a 2,5 kilómetros de la estación del Norte "en medio de las vías", dijo la SNCF, en declaraciones recogidas por AFP. Se trata de un "obús de la Segunda Guerra Mundial" que, según una fuente próxima al caso, pesaba "500 kilos".

Fuertes perturbaciones para el tráfico ferroviario

El ministro de Transportes advirtió de que el tráfico ferroviario se vería "fuertemente perturbado todo el día" y que, como muy pronto, podría reanudarse "parcialmente" a partir de las 4 p.m. locales (3 p.m. GMT).

Aunque subrayó que "no hay ningún temor" en términos de seguridad, justificó las medidas "pero hay un procedimiento y estamos obligados a cumplirlo" durante las operaciones de desminado, explicó el ministro.

Una de las estaciones más transitadas del mundo

La estación del Norte es una de las más concurridas de Europa, con más de 226 millones de viajeros en 2023, y la más frecuentada del país, con unos 700.000 usuarios diarios, según cifras de la compañía ferroviaria SNCF.

Ningún tren de alta velocidad, ni Eurostar ni cualquier otro tipo de convoy circula en esta frecuentada estación del centro de París. El Eurostar, que cubre la conexión con Londres, Bélgica, Alemania y Países Bajos, fue desviado para que partiera de Marne-la-Vallée, al este de París. Varios trenes con destino a Lille, Dunkerque y Valenciennes, en el norte de Francia, también cambiaron su ruta para que partieran desde la estación de Lyon, en el sur de la capital.

El tráfico "sólo se reanudará al final de las operaciones de desminado que se están organizando por parte de los servicios especializados de la prefectura de policía de París", precisó la compañía ferroviaria. Tanto Tabarot como la compañía ferroviaria instaron a la población a "aplazar sus viajes".

La decisión de interrumpir el tráfico se tomó "a instancias de la prefectura de policía de París" luego del descubrimiento del artefacto.

No hubo necesidad de evacuaciones

Aún así, la bomba, que fue encontrada a unos 200 metros al norte del cinturón periférico, no requirió evacuar a ningún vecino de Saint-Denis, pues el artefacto se encontraba "bastante lejos" de las zonas habitadas, indicó el Ayuntamiento de esa localidad.

En el vestíbulo de la estación del Norte, en el sector de los trenes suburbanos RER, los viajeros parecían un tanto hartos, observó un periodista de AFP. "Llevo esperando desde las 06H00 un RER para Goussainville, he intentado tomar un autobús de reemplazo pero es imposible, demasiada gente, están abarrotados. Trabajo por cuenta ajena, tengo un cliente que me espera desde las 07H00 y no voy a poder facturar", se quejó Corinne Schiavenato, una administrativa de 55 años.

No es la primera vez que el descubrimiento de una bomba de la Segunda Guerra Mundial paraliza el tráfico ferroviario en París. En 2019, un obús encontrado al noroeste de París interrumpió la circulación entre la estación de Saint-Lazare y la periferia oeste de la capital.