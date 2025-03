El primer ministro de Groenlandia se dirige a Trump antes de las elecciones: "No estamos en venta"

Publicado por Juan Peña Verificado por 5 de marzo, 2025

Groenlandia celebra el próximo martes una elecciones generales que están muy marcadas por la sombra de Donald Trump. El presidente aseguró en varias ocasiones, y lo repitió este martes en su discurso frente al Congreso, que tiene interés en adquirir la isla ártica, territorio autónomo de Dinamarca.

En este sentido, autoridades groenlandesas y danesas volvieron a expresar su negativa a las intenciones de la Casa Blanca de adquirir y anexarse la isla. El actual primer ministro de Groenlandia hizo unas declaraciones al respecto.

"No queremos ser ni estadounidenses ni daneses, somos groenlandeses. Los estadounidenses y su presidente deben entenderlo", le respondió el primer ministro de Groenlandia, Mute Egede. "No estamos en venta y no pueden tomarnos sin más", escribió Egede en su cuenta en la red social Facebook.

Geoestrategia en el ártico El presidente Donald Trump reiteró el martes que desea que Groenlandia sea "de una forma u otra" propiedad de Estados Unidos, al tiempo que prometió a la población de ese territorio autónomo danés que los mantendrá "a salvo".



"Lo necesitamos realmente para la seguridad mundial internacional... y creo que lo vamos a conseguir. De una forma u otra vamos a conseguirlo", dijo. "Juntos, llevaremos a Groenlandia a niveles que nunca antes habían creído posibles", añadió.

​Además del océano Pacífico, el Ártico también es uno de los escenarios mundiales en los cuales las potencias tienen los ojos puestos. Cada vez son mayores las inversiones y las misiones que Estados Unidos, y esencialmente Rusia, realizan en la región.



El Parlamento de Groenlandia, preocupado por posibles injerencias extranjeras en los comicios, aprobó el martes 4 de febrero una ley que prohíbe que los partidos políticos reciban donaciones anónimas o extranjeras.