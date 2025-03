El Pentágono niega haber ordenado suspender las operaciones cibernéticas contra Rusia

Publicado por Luis Francisco Orozco Verificado por 3 de marzo, 2025

El Pentágono ha negado que el secretario de Defensa de los Estados Unidos, Pete Hegseth, haya ordenado suspender las operaciones cibernéticas contra el régimen de Rusia. Según Bloomberg, un miembro del Departamento de Defensa, cuya identidad no fue revelada, explicó que Hegseth no ha ni cancelado ni ralentizado ninguna de las llamadas “ciberoperaciones” contra agentes maliciosos provenientes del territorio ruso. Asimismo, la fuente le explicó al medio que no ha habido ninguna orden de suspensión respecto a dicha prioridad.

La negación por parte del Pentágono tiene lugar pocas horas después de que numerosos medios hayan publicado que Hegseth le había ordenado al Comando Cibernético de los Estados Unidos que detuviera cada una de sus operaciones ofensivas contra Rusia. A pesar de que algunos analistas políticos comentaron que esta decisión tenía como fin castigar al presidente ucraniano Volodímir Zelenski por su controversial discusión con el presidente estadounidense Donald Trump y el vicepresidente JD Vance en el Despacho Oval, los mismos medios que habían reportado la noticia detallaron que el objetivo real de Hegseth era acercar al presidente ruso Vladimir Putin a la mesa de negociaciones con Ucrania y ponerle fin a la guerra entre los dos países.

La CISA ya había desmentido la noticia

Posterior a las noticias sobre la suspensión de las operaciones cibernéticas contra Rusia, la Agencia de Seguridad de Ciberseguridad e Infraestructura (CISA), la cual es una agencia de defensa cibernética separada del Comando Cibernético, detalló que no había recibido ninguna notificación sobre la pausa de dichas ciberoperaciones, añadiendo que “no ha habido ningún cambio en nuestra postura”.

En un tuit publicado en su cuenta oficial de X, la agencia explicó que “La misión de CISA es defenderse de todas las amenazas cibernéticas contra la Infraestructura Crítica de EE.UU., incluidas las provenientes de Rusia. No ha habido ningún cambio en nuestra postura. Cualquier informe que diga lo contrario es falso y socava nuestra seguridad nacional”.