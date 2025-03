Trump suspende temporalmente toda la ayuda militar a Ucrania

Publicado por Luis Francisco Orozco Verificado por 3 de marzo, 2025

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ordenó suspender temporalmente toda la ayuda militar a Ucrania, pocos días después de la polémica discusión con el presidente ucraniano Volodímir Zelenski en el Despacho Oval. De acuerdo con una noticia de Bloomberg, un miembro del Departamento de Defensa (DoD) de los Estados Unidos reveló que el líder republicano tomó esta medida en respuesta a la actitud mostrada por Zelenski en las negociaciones frente a la prensa.

Dicha fuente, quien decidió conversar con el medio bajo condición de anonimato, añadió que Trump le ordenó directamente al secretario de Defensa, Pete Hegseth, ejecutar la orden y detalló que esta no se trataría de una cancelación definitiva, sino que solo pausaría el suministro de armas que aún no han llegado a Ucrania y que permanecen actualmente tanto en barcos o aeronaves estadounidenses como en “áreas de tránsito” en Polonia. Asimismo, este miembro del DoD explicó que todo el envío de armas y equipamiento militar a Ucrania será reanudado una vez que Zelenski demuestre su compromiso de alcanzar un acuerdo de paz con Rusia.

“La peor declaración que Zelenski podría haber hecho”

La suspensión tiene lugar pocas horas después de que Trump arremetiera contra Zelenski en su red social, Truth Social, luego de que el líder ucraniano declarara en una entrevista con The Associated Press (AP) que el fin de la guerra con Rusia estaba “muy, muy lejos.” En respuesta a dichas palabras, el mandatario republicano escribió que "¡Esta es la peor declaración que Zelensky podría haber hecho, y los Estados Unidos no lo tolerará por mucho tiempo!”.

De igual forma, la suspensión de la ayuda militar a Ucrania ocurre un día después de que varios medios revelaran que Hegseth le había ordenado al Comando Cibernético de los Estados Unidos detener todas sus operaciones ofensivas contra Rusia. Si bien algunos analistas políticos aseguraron que dicha decisión sería una especie de castigo contra Zelenski, eventualmente se reveló que Hegseth había enviado la orden horas antes de la reunión en el Despacho Oval, con miembros de la Administración Trump explicando que el objetivo real no era otro que acercar al presidente de Rusia, Vladímir Putin, a la mesa de negociaciones y a la firma de un acuerdo de paz.