Dimite el vicepresidente de Irán tras recibir "amenazas horribles"

Publicado por Alejandro Baños Verificado por 3 de marzo, 2025

Mohamad Javad Zarif, vicepresidente de Asuntos Estratégicos de Irán, presentó su dimisión este lunes tras aceptar la petición del jefe del poder judicial.

Aunque no trascendió el motivo específico de su marcha, su renuncia parece ser fruto de las "calumnias, invenciones y amenazas horribles" que han recibido él y sus familiares.

"Durante los últimos seis meses, me he enfrentado a insultos, calumnias y amenazas horribles contra mí y contra mi familia y he pasado por el período más amargo de mis 40 años de servicio. Para evitar nuevas presiones sobre el Gobierno, el jefe del poder judicial me recomendó que renunciara y acepté de inmediato", escribió Zarif en redes sociales. Unas declaraciones recogidas por AFP.

La agencia de noticias del régimen Islamic Republic News Agency (IRNA), informó de que "la carta de renuncia" de Zarif ya fue recepcionada por el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, quien por el momento no respondió.

Esta es la segunda vez que Zarif anuncia su marcha en menos de un año. En agosto de 2024, el mandatario presentó su dimisión justificándose en las presiones que recibieron sus hijos para que renunciasen a la nacionalidad estadounidense que poseen. Sin embargo, regresó a su puesto a los pocos días.

Antes de ejercer como vicepresidente de Asuntos Estratégicos, Zarif ostentó el cargo de ministro de Relaciones Exteriores de Irán de 2013 a 2021, siendo uno de los autores del acuerdo sobre el programa nuclear iraní, firmado en 2015 entre Irán y varias potencias, incluida Estados Unidos.