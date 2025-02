Zelenski asegura que renunciaría "contento" a su cargo por la paz o la entrada de Ucrania en la OTAN

Publicado por Israel Duro Verificado por 23 de febrero, 2025

Volodimir Zelenski aseguró el domingo que renunciaría "contento" a la Presidencia de Ucrania si eso trajera la paz o la admisión de su país como miembro de la OTAN. El mandatario también afirmó que, aunque están "avanzando" en el pacto con EEUU sobre los minerales raros, "no firmaré algo que pagarán diez generaciones de ucranianos".

Preguntado sobre si renunciaría a su puesto por la paz, Zelenski fue claro: "Sí, lo haría contento, si es por la paz de Ucrania". El líder ucraniano añadió que nunca fue su "sueño" seguir dirigiendo el país durante otro mandato de cinco años. "Si realmente necesitan que deje mi puesto, estoy dispuesto", explicó Zelenski en una rueda de prensa en Kiev. "Puedo cambiar [la presidencia] por [una adhesión a] la OTAN", añadió.

Garantías de seguridad para Ucrania

Zelenski trató de no avivar la polémica con Donald Trump, que lo calificó de "dictador" por seguir en el cargo sin elecciones, pidiendo la comprensión y garantías de seguridad al presidente estadounidense, a quien invitó a visitar Ucrania: "Me gustaría mucho una comprensión mutua de parte de Trump. Garantías de seguridad por parte de Trump son muy necesarias".

Tras ser insistido sobre su valoración de las palabras de su homólogo estadounidense, Zelenski aseguró no estar ofendido porque es "el presidente legítimamente electo": "Desde luego, no describiría las palabras utilizadas por Trump como un cumplido. Uno se ofendería por la palabra 'dictador' si fuera un dictador. Soy el presidente legítimamente electo", agregó, asegurando que no desea permanecer "décadas en el poder".

El acuerdo por los minerales raros, más cerca, pero con matices

El presidente ucraniano apuntó que, a lo largo del día, funcionarios de ambas partes mantuvieron contactos para tratar de cerrar el acuerdo por el que Ucrania otorgue a Estados Unidos un acceso prioritario para explotar los minerales del país, como compensación por decenas de miles de millones de dólares de ayuda entregada bajo el mandato de su predecesor Joe Biden.

Aunque Zelenski consideró que "estamos avanzando", dejó claro que "no firmaré algo que pagarán diez generaciones de ucranianos". El ucraniano subrayó que cualquier acuerdo tiene que tener en cuenta los intereses de Ucrania y no sólo los de Estados Unidos. El mandatario insistió en que no se está negociando un simple intercambio comercial, sino que la "dignidad" y la "independencia" de su país están sobre la mesa. "Esto es algo serio, no es un juego", afirmó.