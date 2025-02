EEUU se opuso a una declaración del G7 sobre Ucrania que catalogaba a Rusia como agresor

Publicado por Luis Francisco Orozco Verificado por 20 de febrero, 2025

El Financial Times aseguró que la Administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se opuso a calificar a Rusia como “el agresor” en una declaración del G7, en el marco del tercer aniversario de la invasión a gran escala ordenada por el Kremlin contra Ucrania. El medio explicó que “funcionarios occidentales” que exigieron no revelar sus identidades revelaron la información. Estos mismos funcionarios explicaron: “Estamos firmes en que debe hacerse una distinción entre Rusia y Ucrania. No son lo mismo. Los estadounidenses están bloqueando ese lenguaje, pero seguimos trabajando en ello y esperamos llegar a un acuerdo”.

Pocas horas después de la publicación del Financial Times, el New York Times informó que un funcionario del Gobierno de Alemania, cuya identidad no fue revelada, explicó que varios miembros del G7 supieron sobre la renuencia de la Administración Trump a calificar a Rusia como el agresor luego de que Canadá distribuyera el primer borrador de la declaración a las seis naciones miembros. Según este funcionario, la versión que entregó Canadá mantenía un lenguaje “pro-Ucrania” en el que se describía a Rusia como el invasor y el principal responsable de la guerra iniciada en febrero de 2022.

De acuerdo al Times, el funcionario alemán explicó que, una vez que el equipo estadounidense leyó el borrador, inmediatamente eliminó cualquier referencia que pudiese ser interpretada como pro-Ucrania, distribuyendo posteriormente otro borrador de declaración neutral en la que no se hacía referencia a Ucrania como el país víctima de una invasión ni a Rusia como el agresor en la guerra.

Trump contra Zelenski

Las noticias publicadas por ambos medios tuvieron lugar pocas horas después de un tenso intercambio de palabras entre el presidente Trump y el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski. A través de su red social, Truth Social, el líder republicano comentó que el mandatario ucraniano era un dictador que debía aceptar un acuerdo de paz lo antes posible si no quería “quedarse sin país”. Previamente, Zelenski había afirmado durante un encuentro con periodistas en Kiev que Trump vivía en un “espacio de desinformación”, luego de asegurar que el presidente estadounidense repetía la misma narrativa del Gobierno ruso.

Tras este impasse, el asesor de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Mike Waltz, explicó que los “insultos” emitidos por Zelenski contra Trump resultaban “inaceptables”, añadiendo que el Gobierno ucraniano debía aceptar un acuerdo sobre minerales para lograr la paz lo antes posible. Por su parte, el vicepresidente de los Estados Unidos, JD Vance, también tuvo palabras para el presidente ucraniano al asegurar que este no lograría nada “hablando mal” de Trump.